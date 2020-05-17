Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tunç, alınan tedbirleri denetledi - Son Dakika

Baykan Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirilen Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, yeni tip koronavirüsle (Kovid -19) mücadele kapsamındaki alınan tedbirleri denetledi.

Tunç, berber ve kuaför salonları ile vatandaşın yoğun olduğu marketleri gezerek tedbirleri inceledi, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

Her fırsatta esnafı ziyaret ederek taleplerini öğrendiklerini aktaran Tunç, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde en küçük sorunu bile kısa zamanda çözüme kavuşması için ilgili birimleri koordine ediyor ve azami iletişim içinde oluyoruz. Makam odasında oturup talimat vermek yerine bire bir ev, hane, okul, yaşlı, engelli, işadamı, esnaf ve tüccar ziyaretleri yaparak yoğun şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.