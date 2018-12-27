Baykan Kaymakamlığından Spora Destek

Baykan
Kaymakamlığınca, yürütülen spor faaliyetlerinin geliştirilmesi, gençlerin sporla buluşması ve spora desteklerin artması amacıyla iş adamları ve esnaf ile toplantı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç
, ilçede gençlere yönelik sosyal sorumluluk, kültür ve sanat projelerinin yanı sıra spor projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.
Spor kulüplerine destek ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla hep birlikte hareket edeceklerini belirten Tunç, "İlçemizdeki gençleri spora yönlendirerek, zararlı alışkanlıklardan, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla sosyal, kültürel ve sportif projeleri hayata geçiriyoruz. Bu bakımdan başlatılmış projelere tüm halkımızı, iş adamlarımızı ve esnafımızı da dahil etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki gençlere yaptığımız yatırım, ülkemize çarpan etkisi ile çok büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.
Tunç, belediye nezdindeki amatör spor kulüplerine ve 47 okulda öğrenim gören gençlere ışık olabilmek amacıyla yardım ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.
Toplantıda iş adamları ve esnaf da bu tür projelere destek olacaklarını bildirdi.