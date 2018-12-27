Son Dakika Haberleri: Baykan Kaymakamlığından Spora Destek

Baykan Kaymakamlığından Spora Destek

1 saat önce

Baykan Kaymakamlığınca, yürütülen spor faaliyetlerinin geliştirilmesi, gençlerin sporla buluşması ve spora desteklerin artması amacıyla iş adamları ve esnaf ile toplantı düzenlendi.

Baykan Kaymakamlığından Spora Destek, System.String[]
Baykan Kaymakamlığınca, yürütülen spor faaliyetlerinin geliştirilmesi, gençlerin sporla buluşması ve spora desteklerin artması amacıyla iş adamları ve esnaf ile toplantı düzenlendi.


Toplantıda konuşan Baykan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, ilçede gençlere yönelik sosyal sorumluluk, kültür ve sanat projelerinin yanı sıra spor projelerine büyük önem verdiklerini söyledi.


Spor kulüplerine destek ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla hep birlikte hareket edeceklerini belirten Tunç, "İlçemizdeki gençleri spora yönlendirerek, zararlı alışkanlıklardan, uyuşturucu ve benzeri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla sosyal, kültürel ve sportif projeleri hayata geçiriyoruz. Bu bakımdan başlatılmış projelere tüm halkımızı, iş adamlarımızı ve esnafımızı da dahil etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki gençlere yaptığımız yatırım, ülkemize çarpan etkisi ile çok büyük katkılar sağlayacaktır." dedi.

Tunç, belediye nezdindeki amatör spor kulüplerine ve 47 okulda öğrenim gören gençlere ışık olabilmek amacıyla yardım ve destek beklediklerini sözlerine ekledi.


Toplantıda iş adamları ve esnaf da bu tür projelere destek olacaklarını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:52 Kaynak: AA

Mehmet Tunç, Baykan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Aralık'tan Beri Grevde Olan İZBAN İşçileri Yeni Teklifi Kabul Etmeyerek Greve Devam Etme Kararı Aldı Bakanlık Harekete Geçti! Kağıt Toplayıcıları Artık Üniforma Giyerek Çalışacak

Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Kabul Edilmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 15:39:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baykan Kaymakamlığından Spora Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]