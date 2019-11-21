Baykan kırsalında yangın

Siirt'in Baykan ilçesinde kırsalda çıkan yangın 2 gün süren çalışmayla kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gündoğdu köyü kırsalında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

Dağdan dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Siirt ve Baykan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışma başlattı.

Ekiplerin ve köylülerin de yardımıyla 2 gün süren çalışmalar sonucu yangın, ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alındı.