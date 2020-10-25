Baykan Soner Çetin, meclis toplantısına telefonla bağlandı - Son Dakika

Covid 19 testi pozitif çıkan ve tedavisine evde devam edilen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye meclisi toplantısına telefona bağlanarak genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Meclis üyeleri de Başkan Soner Çetin'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, korona virüs tedavisi nedeniyle başkanlık yapamadığı Çukurova Belediye Meclisine telefonla bağlandı.

Soner Çetin, covid 19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona alınmış ve tedavisine başlanmıştı. Bu nedenle Çukurova Belediye Meclisine Mustafa Karakuş başkanlık yaptı. Mustafa Karakuş meclis toplantısı başlamadan önce Başkan Soner Çetin'i telefonla aradı ve söylediklerini herkesin duyması için hoparlörü açtı.

Telefonla meclis üyelerine seslenen Başkan Soner Çetin, "Genel sağlık durumum iyi. Evde izole haldeyim ve tedavim devam ediyor. Merak edilecek bir şey yok. En kısa sürede bu rahatsızlığı atlatıp aranıza dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Soner Çetin'in açıklamalarını dikkatle dinleyen meclis üyeleri de "geçmiş olsun" dileklerini ilettiler. - ADANA