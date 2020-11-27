Baykanlı öğrenciler SİÜ'nün imkanlarından yararlanabilecek - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesindeki öğrenciler Siirt Üniversitesi'nin (SİÜ) imkanlarından yararlanabilecek.

Baykan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Baykan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Eşref Altun arasında geçen hafta imzalanan işbirliği protokolüyle Baykan Anadolu Lisesi öğrencilerinin, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanabileceği belirtildi.

Öğrencilerin ayrıca, laboratuvar ortamından yararlanabileceği gibi ortak proje önerileri hazırlanabileceği, uygun şartlarda üniversite öğretim üyeleri tarafından lise öğrencilerine ders verilebileceği, üniversitenin bilim, spor ve kültürel etkinliklerine katılma olanağı sağlayacağı kaydedildi.