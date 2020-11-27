Baykanlı öğrenciler SİÜ'nün imkanlarından yararlanabilecek - Son Dakika

Baykanlı öğrenciler SİÜ'nün imkanlarından yararlanabilecek

27.11.2020 16:03
Baykanlı öğrenciler SİÜ'nün imkanlarından yararlanabilecek, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesindeki öğrenciler Siirt Üniversitesi'nin (SİÜ) imkanlarından yararlanabilecek.

Siirt'in Baykan ilçesindeki öğrenciler Siirt Üniversitesi'nin (SİÜ) imkanlarından yararlanabilecek.

Baykan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Baykan Milli Eğitim Müdürü Mehmet Eşref Altun arasında geçen hafta imzalanan işbirliği protokolüyle Baykan Anadolu Lisesi öğrencilerinin, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanabileceği belirtildi.

Öğrencilerin ayrıca, laboratuvar ortamından yararlanabileceği gibi ortak proje önerileri hazırlanabileceği, uygun şartlarda üniversite öğretim üyeleri tarafından lise öğrencilerine ders verilebileceği, üniversitenin bilim, spor ve kültürel etkinliklerine katılma olanağı sağlayacağı kaydedildi.

Siirt Üniversitesi, Baykan, Milli, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baykanlı öğrenciler SİÜ'nün imkanlarından yararlanabilecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borç yapılandırmasında uygulama esasları netleşti: 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu
Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti         
16:10
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor         
15:12
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı         
14:48
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu         
13:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 16:16:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Baykanlı öğrenciler SİÜ'nün imkanlarından yararlanabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei