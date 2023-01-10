İlk kez TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Taktik İHA sınıfında bir hava aracı olarak öne çıkıyor. DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. 150 kilometreye kadar haberleşme menziline sahip Bayraktar DİHA'nın düşük yakıt tüketimli benzinli motoru, yüksek dayanım süresi sunuyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, DİHA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › Baykar, Bayraktar DİHA'nın test görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.