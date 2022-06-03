Baykar, Bayraktar TB2 hediye ediyor! - Son Dakika
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Baykar, Bayraktar TB2 hediye ediyor!

03.06.2022 02:38
Baykar, Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Litvanya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna için düzenlediği kampanyaya katılan Baykar, Bayraktar TB2 hediye etti.

Litvanya Savunma Bakanı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan bir kampanyada, gerekli miktarda para toplanıp Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alınarak Ukrayna'ya gönderileceği söylendi. Nitekim 3 günde 5 milyon Euro toplayarak bu hedefe ulaştılar. Bunu öğrenen Baykar, Liyvanya'ya Bayraktar TB2 hediye etti.

Baykar, Litvanya'ya Bayraktar TB2 hediye etti: 5 milyon Euro ne olacak?

Litvanya halkının Ukrayna'ya destek olmak için topladığı 5 milyon Euro'nun ardından, hükümet temsilcileri Baykar ile iletişime geçti. Bir adet Bayraktar TB2 almak istediğini ve bunu da Ukrayna ordusuna hibe edeceğini söyledi.

Baykar, Bayraktar TB2 hediye ediyor!

Durumu öğrenen Baykar yetkilileri ise istenen Bayraktar TB2 SİHA'yı Litvanya'ya hediye ettiklerini açıkladı. Toplanan 5 milyon Euro'luk ücretin ise Ukrayna halkına insani yardım amacıyla verilmesini istediklerini söyledi.

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Tabii şu anda Ukrayna'nın Rusya ile olan savaşı hız kesmeden devam ediyor. Bu nedenle en çok ihtiyaç duyulan şeyler arasında mühimmat desteği ilk sırada geliyor. Dolayısıyla bazı kaynakların iddiasına göre toplanan bu 5 milyon Euro'luk yardım ile TB2'lerde kullanılacak MAM serisi mühimmat alınabilir. Ayrıca bu bedelsiz satın alım sayesinde teknik olarak TB2 alan ülkelere bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Baykar tarafından yapılan resmi açıklama ise şu şekilde:

Litvanya halkı, Ukrayna'ya bir adet Bayraktar TB2 satın almak için onurlu bir şekilde para topladı. Bunu öğrenen Baykar, Litvanya'ya ücretsiz bir Bayraktar TB2 hediye edecek. Toplanan bu fonların ise insani yardım için Ukrayna'ya gitmesini istiyoruz.

Baykar, Bayraktar TB2 hediye ediyor!

TB2 SİHA özellikleri

Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız

Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot

Faydalı yük kapasitesi: 150 kg

Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar

Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat

Yakıt kapasitesi/ tipi: 300 Litre/ benzin

Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)

Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg

Havada kalış: 27 Saat

Kanat açıklığı: 12 metre

Yükseklik: 2.2 metre

Uzunluk: 6.5 metre

İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor

Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet

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Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret Litvanya Savunma Bakan Yardımcısı Semeska'dan Baykar'a ziyaret
Kaynak: Shiftdelete

Litvanya, Ukrayna, SİHA, Güncel, Son Dakika

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