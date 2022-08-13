Baykar'dan dünya tarihine geçen rekor! - Son Dakika
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Baykar'dan dünya tarihine geçen rekor!

13.08.2022 21:02
Baykar'dan dünya tarihine geçen rekor!

Baykar, Bayraktar TB2 üretim sayısı ile dünyada yeni bir rekor kırdı. Üstelik siparişlere yetişmek için yeni fabrika açıyor.

Baykar, ürettiği İHA ve SİHA sistemleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Çoğunlukla bu araçların sahada ortaya koyduğu performans ve bunun neticesinde gelişen olaylar ile anılıyor olsa da bugün Bayraktar TB2 üretim sayısı ile kırdığı rekor ile gündem oldu.

Bayraktar TB2, üretim sayısı ile rekor kırdı!

Baykar şu anda birden çok proje yürütüyor. Bunların içerisinde en bilineni Bayraktar TB2 SİHA ve Akıncı TİHA modelleri. Fakat bunların yanında TCG Anadolu amfibi hücum gemisinden kalkış yapabilecek olan Bayraktar TB3 ve turbofan motorlu MIUS ya da diğer adıyla Kızılelma'nın geliştirme faaliyetleri devam ediyor.

Baykar'dan dünya tarihine geçen rekor!

Haluk Bayraktar ise Bayraktar TB2 üretim sayısı hakkında yaptığı son açıklama ile dünya basınında gündem olmayı başardı. Söylediğine göre üretim kapasitesi 3 katına çıktı ve ayda 20 adet TB2 üretiliyor. Üstelik önümüzdeki 3 yıl boyunca siparişler rezerve edildi.

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Yani yılda 240 adet Bayraktar TB2 üretimi yapılacak duruma geldi. Buna rağmen 2025'e kadar banttan inecek 720 SİHA'nın hepsi şimdiden satıldı. Tabii şu ana kadar resmi olarak 22 ülkeyle anlaşma sağlandığı ve 10'dan fazla ülkenin de satın almak için görüşmelere başladığı biliniyor.

Buna ek olarak 50'den fazla Bayraktar TB3'ün TSK tarafından sipariş edildiği ve yıl sonuna kadar TCG Anadolu'da görev yapması için hazır edileceği, ayrıca her ay düzenli olarak Akıncı A ve B modellerinin teslim edildiği biliniyor. Buna ek olarak 4 ülkeyle de Akıncı satışı için anlaşma imzalandığı söylendi.

Baykar'dan dünya tarihine geçen rekor!

Tabii Baykar'ın mevcut üretim kapasitesi ile tüm dünyanın ihtiyacını karşılaması oldukça zor. Bu nedenle İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 600 milyon TL'lik yatırım ile binden fazla kişiyi istihdam edecek yeni üretim tesisi kurulacak. Fakat bu fabrikanın mevcut modeller kadar MIUS üretimine odaklanacağını da belirtelim.

Baykar ise Bayraktar TB2 üretim sayısı ile yeni bir rekora imza atmış oldu. Zira dünyanın en meşhur insansız hava araçlarına baktığımızda bile şu ana kadar TB2 kadar üretilen ve talep gören bir model olmadı.

Üstelik 2025 yılına gelindiğinde birçok pervaneli ve jet motorlu uçaktan daha fazla sayıda üretilmiş olacak. Hatta 2030 hedefine bakacak olursak, dünya çapında Asya'dan Avrupa'ya onlarca ülkenin kullandığı binlerce Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı olacak. Bu da İHA teknolojilerinde şu anda ilk 3'te gösterilen Türkiye'nin ilk sıraya oynayacağı anlamına geliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

İhlas Haber Ajansı, TİHA, SİHA, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Baykar'dan dünya tarihine geçen rekor! - Son Dakika

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