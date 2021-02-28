BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı - Son Dakika

BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı

28.02.2021 21:10

Azerbaycan'ın Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'da hezimete uğratmasında önemli rol oynayan yerli SİHA'lar ve İHA'lar hakkında BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi. Bayraktar, "Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadılar" dedi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitch yayınına konuk olan BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, firmanın ürettiği yerli teknolojiler hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Savaş alanında dengelerin değiştiğini belirten Haluk Bayraktar, "Artık önemli olan sahada konvansiyonel harp araç gereçlerin miktarı değil. Önemli olan; sizin teknolojik kabiliyetleriniz, teknolojiyi ne kadar yetkin kullandığınız, bu networkü ne kadar sağlam kurduğunuz ve ne kadar durumsal farkındalık oluşturduğunuzdur. Artık bunları gerçekleştirebilenler sonuca ulaşabiliyor" dedi.

"KARABAĞ ZAFERİNDE GÖRDÜK"

Yerli SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Ermenistan'a üstünlük kurmasında önemli rol oynadığını aktaran Bayraktar, "Bu anlamda SİHA'ları özellikle konvansiyonel hava savunma sistemlerine karşı en son Karabağ Zaferi'nde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank, 100'lerce çok namlulu roket atarlar, topçu sistemleri SİHA'lar sayesinde nokta atışlarıyla imha edildi. SİHA'lar bu anlamda gerçekten oyun değiştirici sistemler ve önemli bir kuvvet çarpanı görevi görmekte" ifadelerini kullandı.

BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı

"TB-2 HER ZAMAN HAVADA"

Bayraktar, "Özellikle Bayraktar TB-2'nin saha tecrübesi çok yoğun, TB-2 sahada gelişen bir sistem. Bilgisayarlardaki Virüs-Antivirüs mantığı ile, bir virüs çıkar antivirüs şirketleri de ona karşı yazılım gerçekleştirir, bizim ekibin de sahada olması işte Selçuk Bayraktar Zeytin Dalı Harekatı boyunca Hatay'da kaldı. Dolayısıyla bunun bir nedeni vardı, ortaya çıkan bir virüse antivirüs geliştirmekti. Ve biz bunları geliştire geliştire sistemimizi başarıyla ulaştırdık. Yoksa sizi bir karıştırırlar uçamazsınız. Ama Bayraktar TB-2 1 saat dahi durduramadılar. Yani Bayraktar TB-2 her zaman havada" diye konuştu.

BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB2'leri 1 saat bile durduramadı
BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar

TB-2 ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri:

  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27.000 Feet Maksimum İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği

Gelişmiş Özellikler:

  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Fizyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı

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Son Dakika Teknoloji BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı - Son Dakika


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