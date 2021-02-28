BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı - Son Dakika

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun Twitch yayınına konuk olan BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar, firmanın ürettiği yerli teknolojiler hakkında dikkat çeken bilgiler verdi.

Savaş alanında dengelerin değiştiğini belirten Haluk Bayraktar, "Artık önemli olan sahada konvansiyonel harp araç gereçlerin miktarı değil. Önemli olan; sizin teknolojik kabiliyetleriniz, teknolojiyi ne kadar yetkin kullandığınız, bu networkü ne kadar sağlam kurduğunuz ve ne kadar durumsal farkındalık oluşturduğunuzdur. Artık bunları gerçekleştirebilenler sonuca ulaşabiliyor" dedi.

"KARABAĞ ZAFERİNDE GÖRDÜK"

Yerli SİHA'ların Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın Ermenistan'a üstünlük kurmasında önemli rol oynadığını aktaran Bayraktar, "Bu anlamda SİHA'ları özellikle konvansiyonel hava savunma sistemlerine karşı en son Karabağ Zaferi'nde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank, 100'lerce çok namlulu roket atarlar, topçu sistemleri SİHA'lar sayesinde nokta atışlarıyla imha edildi. SİHA'lar bu anlamda gerçekten oyun değiştirici sistemler ve önemli bir kuvvet çarpanı görevi görmekte" ifadelerini kullandı.

"TB-2 HER ZAMAN HAVADA"

Bayraktar, "Özellikle Bayraktar TB-2'nin saha tecrübesi çok yoğun, TB-2 sahada gelişen bir sistem. Bilgisayarlardaki Virüs-Antivirüs mantığı ile, bir virüs çıkar antivirüs şirketleri de ona karşı yazılım gerçekleştirir, bizim ekibin de sahada olması işte Selçuk Bayraktar Zeytin Dalı Harekatı boyunca Hatay'da kaldı. Dolayısıyla bunun bir nedeni vardı, ortaya çıkan bir virüse antivirüs geliştirmekti. Ve biz bunları geliştire geliştire sistemimizi başarıyla ulaştırdık. Yoksa sizi bir karıştırırlar uçamazsınız. Ama Bayraktar TB-2 1 saat dahi durduramadılar. Yani Bayraktar TB-2 her zaman havada" diye konuştu.

BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar

TB-2 ÖZELLİKLERİ

Temel uçuş performans kriterleri:

18,000 Feet Operasyonel İrtifa

27.000 Feet Maksimum İrtifa

27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi

Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)

Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği

GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği



