Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik - Son Dakika
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Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik

31.01.2023 13:18

Baykar Teknoloji firması sosyal medya hesabından Kızılelma insansız savaş uçağının videosunu paylaştı. "Modern Klasik" başlığı ile paylaşılan video gündem olurken, görüntülerde Kızılelma'nın uçuşa hazır hale getirildiği anlar yer aldı.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, geçtiğimiz aralık ayında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. O anları T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaşarak, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullanmıştı.

BAYKAR: MODERN, KLASİK

Baykar firması Kızılelma hakkında son paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. "Modern Klasik" yazısı ile paylaşılan video da mühendislerin Kızılelma'yı hangardan çıkarmak için son kontrolleri yaptığı görülüyor. Daha sonra ise Kızılelma, mühendislerin yardımı ile piste itiliyor. Son olarak Kızılelma'nın havalanması ile video bitiyor.

Kızılelma'ya gelen bazı yorumlar;


Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma videosu: Modern,klasik
Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma videosu: Modern,klasik
Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma videosu: Modern,klasik

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kızılelma birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.

YORUMLAR
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Kızılelma, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baykar'dan sosyal medyayı sallayan Kızılelma şovu: Modern, klasik - Son Dakika
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