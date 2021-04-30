Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne yeni alanlar dahil edildi
30.04.2021 09:43
Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki şirkete ait bir alan dahil edildi.
Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki şirkete ait bir alan dahil edildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ mülkiyetinde bulunan bir alanın, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi'ne dahil edilmesi kararlaştırıldı.
Bölgeye dahil edilen alanın sınırlarına ilişkin harita da Karar ekinde yer aldı.
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