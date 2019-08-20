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Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor

1 saat önce

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, Baykar Savunma ile kurulan ortak şirketin ilk projesinin yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) "Akıncı" olacağını açıkladı.

Baykar Savunma ve Ukrayna yeni İHA geliştiriyor, System.String[]
Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, Baykar Savunma ile kurulan ortak şirketin ilk projesinin yeni nesil İnsansız Hava Aracı (İHA) "Akıncı" olacağını açıkladı.
Ukroboronprom'dan yapılan açıklamada, şirkete bağlı Ukrayna devlet silah ticaret şirketi Ukrspetseskport ile Türk savunma sanayi şirketi Baykar Savunma arasında kurulan ortak şirketin ilk proje üzerinde çalışmalara başladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ukroboronprom Genel Müdürü Pavlo Bukin, ilk projenin yeni nesil "Akıncı" İHA'sı olduğunu belirterek, "Yeni nesil saldırı İHA'sı Akıncı, 21'inci yüzyıl çatışmalarının gereksinimleri doğrultusunda geliştiriliyor ve öncelikle Türk ve Ukrayna ordusunun donatılmasına yönelik olacak." dedi.
Akıncı'nın, konvansiyonel uçaklarda bulunan silahlarla yüksek hassasiyetli saldırılar gerçekleştireceğine işaret eden Bukin, "Yüzlerce kilogram ağırlığında ağır mühimmatlar kullanılabilecek." ifadesini kullandı.
Yeni nesil "ağır İHA" sınıfına ait Akıncı, 1 ton ağırlığında silahlar taşıyarak, 12 kilometrelik irtifaya çıkıp 24 saat süren uçuşlar gerçekleştirebiliyor. Akıncı, güdümlü füzelerin yanı sıra konvansiyonel ve yüksek hassasiyetli bomba taşıma özelliğine sahip.
Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Komitesi'nden geçen hafta yapılan açıklamada, Baykar Savunma ile Ukrspetseskport arasında yüksek hassasiyetli silah ve hava-uzay teknolojileri alanında ortak şirket kurulduğu bildirilmişti.
İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:26 Kaynak: AA
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