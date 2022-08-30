İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı - Son Dakika
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İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

30.08.2022 11:28
İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi.

Baykar tarafından geliştirilen ve ilk uçuşuna hazırlanan muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde organize edilen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Bayraktar Kızılelma'nın uçuşa hazırlanan ikinci üretim prototipi TEKNOFEST KARADENİZ'de ilk kez sergilendi.

Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2 Pilot Eğitmeni Elif Ergin, AA muhabirine, Akıncı uçuş eğitim merkezlerinde test ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kızılelma'nın ilk kez Samsun'da sergilendiğini ifade eden Ergin, aracın konsept tasarımının Mayıs 2021'de tamamlandığını belirtti. Ergin, "Kızılelma'nın yapısal entegrasyonu büyük ölçüde tamamlandı, mekanik ve aviyonik entegrasyon süreci devam etmekte. 2023'ün ilk aylarında uçuşunu planlamaktayız." dedi.

Yerli mühimmatlar entegre edilecek

İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın yüksek ve agresif manevra kabiliyetine sahip olduğuna işaret eden Ergin, aracın 5 saat havada kalabildiğini, 35 bin fit operasyonel irtifaya çıkabildiğini bildirdi. Ergin, şöyle konuştu:

"Kızılelma, İHA teknolojisinin dünyada geldiği son noktalardan bir tanesi. 6 ton kalkış ağırlığına, 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Yerli olarak geliştirilen tüm mühimmatları ve Hava Kuvvetlerinin envanterindeki tüm mühimmatları entegre edebilmeyi planlıyoruz. Kızılelma'nın en önemli özelliklerinden biri de TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilmesi."

Kızılelma'nın Baykar'ın İHA ailesinin diğer üyeleriyle birlikte de görev yapabileceğini dile getiren Ergin, "Akıllı İHA otonomisi sayesinde sürü İHA şeklinde muharebe edebilme yeteneğine sahip olacak. Bu da etkin güç unsurlarından birini oluşturacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk uçuşuna hazırlanan Bayraktar Kızılelma, TEKNOFEST KARADENİZ'de vitrine çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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