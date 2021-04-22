Baykar Teknik Müdürü Bayraktar'dan "F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar'dan "F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı" açıklaması Açıklaması

22.04.2021 12:19
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar'dan

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması üzerine yaptığı açıklamada, "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması üzerine yaptığı açıklamada, "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek." dedi.

Bayraktar Instagram hesabından ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması ile ilgili görüntülü bir açıklama yaptı. F-35'lerin verilmiyor olmasının bugün için dezavantaj olarak görülse de gelecekte milli savunma sanayisi için hayırlı olabileceğine vurgu yapan Bayraktar, "Zira yurt dışından tedarik edeceğimiz yazılımına tümüyle vakıf olamadığımız dijital bilgisayarların yönettiği, pilotun bastığı tetiğin ne yapıp yapmayacağına karar veren yabancı görev bilgisayarı ve yazılımı olan böylesine bir sistem, bizi bağımsız kullanım açısından ciddi kısıtlamalara maruz bırakabilir. Bunun yanında tedarik, işletme, bakım maliyetleri düşünüldüğünde yıllara sari on milyarlarca dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Evet, bugün itibarıyla o kapasiteye sahip bir uçak geliştirmemiz belki 15-20 yıl sürecektir. Geliştirilecek milli platformun tedarik, işletme, bakım ve idame maliyetleri her halükarda F-35'ten daha az olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yurt dışından tedarik edilecek bu sistemin yaratacağı dezavantajlara değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt dışından tedarik edilecek, içinde vakıf olamadığımız onlarca aviyonik, uçuş ve görev bilgisayarı bulunan bir sistem ile muhtemel kullanım kısıtları ve potansiyel ambargoları da düşündüğümüzde milli muharip platform bize bağımsız kullanım imkanı sağlayacaktır.

Lakin 15-20 yıl sonra geliştirmiş olacağımız hava aracı da o döneme kadar geliştirilen hava araçlarından bir nesil geride kalabilir. Bunun yerine dünyanın halihazırda gittiği yere, geleceğin oyun değiştirici gücü olacak daha düşük maliyetli, yapay zekayla donatılmış insansız savaş uçaklarına, bu sistemlerin sürü kullanımı, gelişmiş otonomi ve akıllı kullanım alanlarına çalışmamız, S/İHA platformlarımızda olduğu gibi bizi bu alanda da dünyada lider ülkeler arasına sokabilir."

Milli İnsansız Savaş Uçağı'nda ilk prototip 2023'te semalarda olacak

Baykar'ın yürüttüğü projelere dair detaylar da veren Bayraktar, "Baykar olarak son 4-5 yıldır projesini yürüttüğümüz AKINCI platformumuzun da olgunlaşmasıyla birlikte, son dönemde Milli İnsansız Savaş Uçağı projemize de hız verdik. Hedefimiz, 2023'te bu platformumuzun prototipinin ilk uçuşunu gerçekleştirmek. Bu alanda çalışmak isteyen gençlerimize ve genç girişimcilerimize tavsiyem, özellikle insansız platformların en kritik teknolojileri olan alanlara yönelmeleri olacaktır. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanıp, dünyanın gittiği yerde lider olmaya bakmalıyız." şeklinde konuştu.

Türkiye, Baykar, Savaş, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baykar Teknik Müdürü Bayraktar'dan 'F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı Son Dakika: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş 2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü Gelinini başka bir adamla yatakta basan kayınpeder, ikisini de öldürdü 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı 5,3 milyon liralık vurgun! 15 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldı Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Rusya'dan Türkiye'ye SİHA tehdidi: Ukrayna'ya yardım ederseniz iş birliğimizi gözden geçiririz Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor ABD'li gazeteden olay yaratacak iddia: Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, Lyon'da ilk maçına çıkan Türk stoper Cenk, 10 dakikada kendine hayran bıraktı, "Yeni Chiellini" yorumları yapıldı         
11:54
Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı         
11:32
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu 23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu         
11:00
3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler 3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler         
10:42
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi         
09:53
Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok         
09:24
Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı         
08:31
Durum vahim! Profesör Durum vahim! Profesör "İstanbul 45 dereceyi görecek, insanlar ölebilir" deyip tarih verdi         
07:35
"Kirasını veriyorum, istediğimi yaparım" diye tartıştığı ev sahibini öldürdü         
03:26
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu         
01:04
3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma 3 yaşındaki Alperen'i döverek öldüren cani Harun Sezer'den kan donduran savunma         
22:47
Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu Acun Ilıcalı tarafından kovulduğu söylenen Furkan Dede'nin ayrılık sebebi belli oldu         
20:33
Öğrencisinin, Öğrencisinin, "Çok komik adam" diye bahsetmesi üzerine Vural, "Ben adamı güle güle..." yanıtını verince ortalık yıkıldı         
19:10
Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, Yılmaz Vural son saniye zaferiyle havalara uçunca öğrencisi Emrah Başsan, "Çok komik adam" yorumunu yaptı         
18:20
Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı         
18:19
Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım         
15:04
Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı Yürekleri ısıtan olay! Para karşılığında bırakılan bebeğe babalık yaptı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2021 12:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Baykar Teknik Müdürü Bayraktar'dan "F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei