Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu

17.09.2022 20:17

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Türkiye, dört gözle ilk muharip savaş uçağından gelecek haberi bekliyor. Türkiye'nin merakla beklediği haberi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından verdi.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi hakkında açıklamada bulunan Bayraktar, "Bayraktar #Kızılelma bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı" dedi.

Selçuk Bayraktar, ilk muharip savaş uçağıyla ilgili Türkiye'nin beklediği haberi az önce verdi

KIZILELMA NEDİR?

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır.

YORUMLAR
500
Sevda Erdan Kılıç'tan Selçuk Bayraktar'a: 'Ülkemizin Milli Güvenliği ile İlgili Vermiş Olduğum Soru Önergesini Terör ile İlişkilendirme Ucuzluğu da... Sevda Erdan Kılıç'tan Selçuk Bayraktar'a: 'Ülkemizin Milli Güvenliği ile İlgili Vermiş Olduğum Soru Önergesini Terör ile İlişkilendirme Ucuzluğu da... Sümeyye Erdoğan, KADEM'in pikniğinde kamuflaj giyip paintball oynadı Sümeyye Erdoğan, KADEM'in pikniğinde kamuflaj giyip paintball oynadı

Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu
20:11 Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği Berisha, Bayern Münih'i yıktı
19:57 Avustralyalı kadın kendi cenazesine mesaj gönderdi: Daha çok ağlayın
19:31 Sedat Peker'e tehdit videoları çekiyordu! İstanbul'da suikaste uğradı
19:26 Hatayspor'da yol ayrımı! Serkan Özbalta'nın görevine son verildi
19:13 Kasımpaşa konuk olduğu Ümraniyespor'u devirdi
19:10 Güzel fenomenin satışa çıkardığı tükürüğüne istediği fiyat şaşkınlığa neden oldu
18:58 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal eden satıcılara 300 bin liraya kadar ceza verilecek
18:49 Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor! Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı
17:39 Hull City'den üst üste dördüncü mağlubiyet! Artık küme düşme hattındalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2022 20:33:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement