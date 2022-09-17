Kızılelma'ya adım adım! Selçuk Bayraktar testin başarıyla tamamlandığını duyurdu

Türkiye, dört gözle ilk muharip savaş uçağından gelecek haberi bekliyor. Türkiye'nin merakla beklediği haberi Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından verdi.

"BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi hakkında açıklamada bulunan Bayraktar, "Bayraktar #Kızılelma bugün ilk motor entegrasyon testini başarıyla tamamladı" dedi.

KIZILELMA NEDİR?

Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve stealth özelliklere sahip insansız savaş uçağıdır.