Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Facebook ve Instagram hesaplarını kapattı

Bay kar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesaplarında düzenlemeye gittiğini açıkladı. Filistin'e destek mesajlarını engellemesi nedeniyle, Meta'ya ait olan Facebook ve Instagram hesaplarını kapattığını açıkladı.

Haluk Bayraktar hangi sosyal medya platformlarını kullanıyor?

İsrail ve Filistin arasında uzun yıllardır süren çatışmalar, Ekim ayı başında başka bir boyuta taşındı. İsrail'in Hamas'ın sivilleri hedef alan şiddetli saldırısına aynı şekilde sivillere yöneltmesi insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti. Mark Zuckerberg ise bu çatışma ortamında Filistin için haberler paylaşan bir Facebook sayfasını kapatma kararı aldı.

#Facebook ve #Instagram'ın Filistin'e yönelik destek mesajlarını engellemesini protesto ediyorum. Bugün itibarıyla iki mecradaki hesaplarımı kapatma kararı aldım.#PalestineGenocide Sosyal medyada X hesabımı ve Telegram kanalımı kullanmaya devam edeceğim.… — Haluk Bayraktar (@haluk) October 20, 2023

Ayrıca platformda Filistin'e yönelik destek mesajlarının spam veya bot olarak algılandığı belirtildi. Bu duruma karşı Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar sessiz kalmadı. Yaptığı paylaşımda Meta'nın platformlarını kullanmayacağını söyledi.

Zuckerberg, Filistin'in en büyük Facebook haber sayfasını kapattı!

Sosyal medyadaki paylaşımlarını X (eski adıyla Twitter) hesabı ve Telegram kanalı üzerinden yapacağını ifade etti. Ayrıca bugün itibarıyla Meta'nın platformlarından çıktığını ve Instagram/Facebook hesaplarını kapatma kararı aldığını ifade etti.

İsrail ve Filistin arasında uzun yıllardır süren çatışmalar, Ekim ayında şiddetlendi. Bu saldırılar sonrasında ise birçok platformun ani kararlar aldığını gördük.

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