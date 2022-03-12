Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı - Son Dakika
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Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı

12.03.2022 15:11
Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) üretim hattına giren gövde görselini paylaştı.

Bayraktar, Twitter hesabından MİUS'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi. MİUS - İnsansız Savaş Uçağı: Bayraktar Kızılelma yolda geliyor, takipte kalın." dedi.

MİUS ile ilgili olarak Bayraktar, temmuz ayında bir video yayınlamış ve "Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek." ifadelerine yer vermişti.

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Muharip İnsansız Uçak Sistemi, Selçuk Bayraktar, Twitter, Baykar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Baykar Teknoloji Lideri Bayraktar'dan MİUS paylaşımı - Son Dakika
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