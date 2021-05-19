Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: " Bayraktar Akıncı S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı" - Son Dakika

Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.

"#19MAYIS ruhuyla... Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar #AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. #MilliTeknolojiHamlesi"

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar , seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar Akıncı S-1'in bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladığını bildirdi.

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