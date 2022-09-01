Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi elbette mutlu eder - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi elbette mutlu eder

01.09.2022 19:57
Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi elbette mutlu eder

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Biz geçen yılda sayın Kılıçdaroğlu'nu davet etmiştik. 5'inci yılında sayın Kılıçdaroğlu burayı ziyaret etti.

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Biz geçen yılda sayın Kılıçdaroğlu'nu davet etmiştik. 5'inci yılında sayın Kılıçdaroğlu burayı ziyaret etti. Biz bu ziyaretten elbette memnun oluruz" dedi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, festivalin 3'üncü gününde T3 Girişim Merkezi'nde gerçekleştirilen Girişim Gösteri Günü'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bayraktar, "İnsansız hava araçlarımızı ilk defa silahlandırdığımızda ilk cevabın terör örgütlerinden değil de siyasetten geldiğini görmüştük" ifadelerini kullanarak siyaseten teknolojik girişimlerin akamete uğratılmaya çalışıldığını söyledi.

'KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ BİZİ ELBETTE MUTLU EDER'Bayraktar, "TEKNOFEST'i elbette tüm toplum için düzenliyoruz. ve tüm siyasi partilerden katılımcıların olması bizleri elbette mutlu eder. Biz yine milli teknolojide 7'den 77'ye Türkiye'nin dip dalgasını oluşturması sebebiyle bu festivali düzenliyoruz. Zira tabi bu niyetlerimizi ve gayretlerimizi hem Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarla hem Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nda yürüttüğümüz çalışmalarla sürdürüyoruz. Bunları anlamayıp karalamaya çalışan kimi siyasi saiklerin olduğunu da bütün bu yürüttüğümüz çalışalarda gördük. Bunlara karşı cevaplarımızı da verdik. Ben çıktığım bir canlı yayında, oradaki soru üzerine bu projelerin geleceğiyle alakalı konuşmuştum. Bu projelerde, siyasi iktidardaki herhangi bir gevşemeyle kolaylıkla akamete uğrayabileceğini ve bu akamete uğratmak için toplumda bazı kesimlerin taşlar döşediğini söyledim. Bunun emarelerini türlü türlü iftiralarla gördük. İnsansız hava araçlarımızı ilk defa silahlandırdığımızda ilk cevabın terör örgütlerinden değil de siyasetten geldiğini görmüştük. Öncelikle HDP'den böyle şikayetler gelmişti. Sonrasında CHP'den Sezgin Tanrıkulu SİHA'ların yeni dönemin JİTEM'i olduğunu söylemişti. ve tüm çalışmalarımız boyunca bu gibi açıklamaların sistematik bir şekilde devam ettiğini gördük. Hem T3 hem de Baykar olarak yürüttüğümüz faaliyetlerde gördük" diye konuştu.'BİZ BU İŞE HAYATIMIZI ADADIK'

Aynı sorunların geçmişte de yaşandığına değinen Bayraktar, "Bu projelerin aynen geçmişte Devrim Otomobili'nde olduğu gibi akamete uğratılması için önüne konulmuş takoz olduğunu söyledim. Biz geçen yılda sayın Kılıçdaroğlu'nu davet etmiştik. 5'inci yılında sayın Kılıçdaroğlu burayı ziyaret etti. Biz bu ziyaretten elbette memnun oluruz. Ama şöyle bir problem de var ki, CHP'den Engin Altaylı milli savunma sanayini desteklerini açıkladı. Ardından şöyle bir ifade de kullandı. Aynı zamanda hırsızlığa karşı olduklarını söyledi. Anladığım kadarıyla kendisi bana cevap veriyor ve bizi kastediyorsa, o zaman bu alçakça iftiranın belgelerini ortaya koyması gerekiyor. Bunun tabi ancak lafını yapıyorlar. Biz ise bu konuya hayatımızı vakfetmişiz. Bütün hayatımızla, canımızla, kanımızla bu alanda çalışıyoruz. Şimdiye kadar hep mücadelemiz bu yönde oldu. Rahmetli babam da bu şekildeydi. ve Allah imkan ve ömür verdikçe biz Türkiye tam bağımsız ve müreffeh olana dek mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar: Kılıçdaroğlu'nun ziyareti bizi elbette mutlu eder - Son Dakika

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