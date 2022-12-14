Kızılelma havalandı: Daha fazla yerde tutamadık uçtu - Son Dakika
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Kızılelma havalandı: Daha fazla yerde tutamadık uçtu

14.12.2022 17:38

Kızılelma insansız savaş uçağının ilk uçuşunu gerçekleştirdiğini açıklayan Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağı, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. O anları Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Daha fazla yerde tutamadık uçtu

TEKER KESME TESTLERİ YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ilk defa hangardan çıkan uçağın görüntülerini yine Bayraktar paylaşmıştı. Bayraktar paylaşımında, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testini başarıyla tamamladığını duyurmuştu.

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kızılelma birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.

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Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma uçtu Selçuk Bayraktar paylaştı: Kızılelma uçtu

Selçuk Bayraktar, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Kızılelma havalandı: Daha fazla yerde tutamadık uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kızılelma havalandı: Daha fazla yerde tutamadık uçtu - Son Dakika
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