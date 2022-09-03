Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor

03.09.2022 15:06
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Baykar Teknoloji tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Etkinlik alanında sergilenen, Baykar Teknoloji'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri ziyaretçilerden ilgi gördü. Cezeri'nin bulunduğu standı ziyaret eden 7'den 77'ye ziyaretçiler Cezeri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emekli Necati Peker, TEKNOFEST'e ilk kez katıldığını söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli araçlarını görmek için Ordu'dan festivale geldiğini anlatan Peker, "Türkiye'nin teknoloji konusunda çok önemli yerlere geldiğini canlı olarak görmek farklı bir duygu. Cezeri'yi televizyonlardan görmüştüm şimdi yakından gördüm, hakikaten gurur duydum. Akıncı, Kızılelma, Hürjet gibi insansız hava araçları bizim için gurur verici. Bunlar Türkiye'nin ilerlemesi için birer adım. Bizim yapamayacağımız, ulaşamayacağımız hedef kalmamış." dedi.

TEKNOFEST'e Trabzon'dan gelen Tahir Taşkın ise "Cezeri'yi ilk kez görüyorum. Sırf bunları görebilmek için Trabzon'dan sabah 06.00'da yola çıktım. Teknolojide geldiğimiz noktayı herkesin gelip görmesi lazım. Özellikle Cezeri'yi görsünler. Eskiden bilim kurgu filmleri olurdu, bunlar gerçekten somut hale dökmüşler, tebrik ediyorum." diye konuştu.

Mahmut Aydın da Trabzon'dan arkadaşıyla TEKNOFEST KARADENİZ'e geldiğini belirterek "Mühendislerimizin emeklerini ve azimlerini görmek için buradayız. Cezeri'yi İstanbul'daki fuarda görmüştüm, tekrar görmek için geldim." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti TEKNOFEST KARADENİZ'i 4 günde 430 bin kişi ziyaret etti Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli 'S19 Max Pro'yu TEKNOFEST'te tanıtıyor Reeder yeni akıllı cep telefonu modeli 'S19 Max Pro'yu TEKNOFEST'te tanıtıyor
Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Trabzon, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 Miçotakis'ten Anastasiadis'e "Kıbrıs Cumhuriyeti" yazan uçak hediyesi: Kıbrıs ve Yunanistan, Türk revizyonizmine karşı iş birliği içinde olacak
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 15:06:29. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement