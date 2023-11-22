 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı - Son Dakika

Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı

Ürettiği SİHA ve İHA'larla Türkiye'nin gururu olan Selçuk Bayraktar'ın yönetim kurulu başkanı olduğu BAYKAR'ın Hadımköy'deki tesislerinde yaşanan casusluk son anda engellendi. Güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalanan kişi, terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulanacak.

Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı
22.11.2023 - 10:02,  Güncelleme: 10:32
Abone Ol

Savunma ve havacılık dünyasında, insansız hava aracı (İHA) teknolojileri ile bu alanda Ar-Ge çalışmalarına dünyada öncülük eden Baykar Teknoloji tesislerinde yaşanan casusluk operasyonu ortaya çıktı. Casus, gizli bilgileri harici harddiske aktarmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı

TERÖRLE MÜCADELE DEVREYE GİRDİ

Tesislerde çalışan bir mühendis, teknolojik sırları içeren bir bilgisayarın içindeki hard diski çıkardığı sırada, kendisini fark eden güvenlik elemanları tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan teknoloji casusu mühendis ile ilgili soruşturmanın Terörle Mücadele kapsamında yürütüleceği belirtildi.

Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı

SELÇUK BAYRAKTAR TRABZON'DA

Öte yandan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, bugün Trabzon'da Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açılış törenindeydi. Selçuk Bayraktar, baba ocağı Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "20 senelik milli SİHA mücadelemizde kendi sınıfında dünyanın en iyileri olan SİHA'ları geliştirmeyi başardık" dedi.

İhlas Haber Ajansı, Selçuk Bayraktar, Güvenlik, Havacılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:50 Ekonomistler Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
11:50 Galler maçında oyuna girmeye hazırlanan Kenan Yıldız'dan tüm Türkiye'yi mest eden hareket
11:41 Görüntüyü izleyenler şaşkın! Kangal köpeğini tek hamlede etkisiz hale getirdi
11:34 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı...
11:25 Ateşkes anlaşmasındaki ''İHA'' maddesi İsrail basınını rahatsız etti: Sinwar masadan istediğini alarak kalktı
11:07 Abdülkerim Bardakcı'dan maç sonu susmak bilmeyen Galli futbolcuya bomba hareket
11:07 Binance CEO'su kara para akladığını kabul edip istifa etti! ABD tarihindeki en yüksek cezayı ödeyecek
11:03 Altın Palmiye Ödülleri sahiplerini buldu! Yıldızlar geçidine dönen gecede Haberler.com ödülün sahibi oldu
10:55 Dizisi Emmy ödülü kazanan Kaan Urgancıoğlu, törendeki dağınık saçlarıyla alay konusu oldu
10:52 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 1.855 liradan işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2023 12:22:55. #1.13#
SON DAKİKA: Baykar tesislerindeki casus mühendis suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement