Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlerden uçak mühendisi Tarık Kesekci'nin cenazesi Nevşehir'de toprağa verildi.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na giderken İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde otomobilin aynı yönde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden dört gençten biri olan Kesekci için Nevşehir'deki Hacı Rasim Uzer Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, gencin ailesi ve yakınları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İHH Genel Başkan Yardımcıları Sait Demir ve Yavuz Dede, il protokolü ile Kesekci'nin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından konuşan Selçuk Bayraktar, merhum Kesekci'nin vatanperver, çalışkan bir uçak mühendisi olduğunu, ülkesi için önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Tarık kardeşimiz, kendisini ülkesi, milleti için mühendislik alanına adamış şekilde çalışırken diğer taraftan iyilik ve sosyal faaliyetlerden de geri kalmak istemezdi. Genç yaşında mühendislik ekibine liderlik etmeyi başarmıştı. Yüksek donanımlı bir mühendisti ama Tarık'ı özel kılan ondaki şuur ve idealizmdi. Bütün yaşantısı iyilik peşinde koşmaktı, son yaşadığı da o yolda oldu." ifadelerini kullandı.

Kesekci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşlıbel Mezarlığına defnedildi.

Uçak mühendisi ve İHH gönüllüsü Kesekci, Baykar tarafından üretilen insansız hava araçlarında uçuş performans ve analiz mühendislik takımının liderliği görevini sürdürüyordu. Kesekci, İHH'nin yurt dışı faaliyetlerinde de gönüllü görev alıyordu.