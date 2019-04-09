Baykuş Apartmanı Mesken Tuttu

Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorunu mesken tuttu.

Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorunu mesken tuttu. Yaklaşık iki haftadır apartmanda yaşayan baykuşu, apartman sakinleri besliyor.



Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorlarını mesken tuttu. Armutalan Mahallesi'nde bulunan üç katlı apartman sakinlerinin iddiasına göre, baykuş iki haftadır apartmanın koridorlarında yaşıyor. Apartmanda oturanlar gündüz görülmeyen baykuşun, havanın kararmasıyla birlikte koridorlarda uçmaya başladığını belirtti. Baykuşu beslediklerini belirten apartman sakini Zülfikar Kaya, "İki haftadır buraya geliyor. Gündüz göremiyoruz ama akşamları hep buralarda. Şuan gördüğünüz gibi kanepenin üstüne atlamış. Yakalamaya çalışıyorum ama yakalayamıyorum. Baykuşu besliyoruz, yiyecek veriyoruz. Komşular besliyor. Geceleri hep geliyor, hep görüyoruz. Öyle durmuş bekliyor." dedi. - MUĞLA

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