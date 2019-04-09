Son Dakika Haberleri: Baykuş Apartmanı Mesken Tuttu

Baykuş Apartmanı Mesken Tuttu

2 saat önce

Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorunu mesken tuttu.

Baykuş Apartmanı Mesken Tuttu, System.String[]
Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorunu mesken tuttu. Yaklaşık iki haftadır apartmanda yaşayan baykuşu, apartman sakinleri besliyor.

Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorlarını mesken tuttu. Armutalan Mahallesi'nde bulunan üç katlı apartman sakinlerinin iddiasına göre, baykuş iki haftadır apartmanın koridorlarında yaşıyor. Apartmanda oturanlar gündüz görülmeyen baykuşun, havanın kararmasıyla birlikte koridorlarda uçmaya başladığını belirtti. Baykuşu beslediklerini belirten apartman sakini Zülfikar Kaya, "İki haftadır buraya geliyor. Gündüz göremiyoruz ama akşamları hep buralarda. Şuan gördüğünüz gibi kanepenin üstüne atlamış. Yakalamaya çalışıyorum ama yakalayamıyorum. Baykuşu besliyoruz, yiyecek veriyoruz. Komşular besliyor. Geceleri hep geliyor, hep görüyoruz. Öyle durmuş bekliyor." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:12 Kaynak: İHA

Armutalan, Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor Milyonlarca Emeklinin Gözü Temmuz Ayında Açıklanacak Enflasyon Verisinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Düzenlediği Stratejik Buluşmalar Haftasının İkincisi Düzenlenecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baykuş Apartmanı Mesken Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]