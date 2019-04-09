Son Dakika Haberleri: Baykuş Apartmanı Mesken Tuttu

Baykuş Apartmanı Mesken Tuttu

30 dakika önce

Baykuş apartmanı mesken tuttuMUĞLA - Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorunu mesken tuttu.

Baykuş apartmanı mesken tuttu

MUĞLA - Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorunu mesken tuttu. Yaklaşık iki haftadır apartmanda yaşayan baykuşu, apartman sakinleri besliyor.
Marmaris'te bir baykuş apartmanın koridorlarını mesken tuttu. Armutalan Mahallesi'nde bulunan üç katlı apartman sakinlerinin iddiasına göre, baykuş iki haftadır apartmanın koridorlarında yaşıyor. Apartmanda oturanlar gündüz görülmeyen baykuşun, havanın kararmasıyla birlikte koridorlarda uçmaya başladığını belirtti. Baykuşu beslediklerini belirten apartman sakini Zülfikar Kaya, "İki haftadır buraya geliyor. Gündüz göremiyoruz ama akşamları hep buralarda. Şuan gördüğünüz gibi kanepenin üstüne atlamış. Yakalamaya çalışıyorum ama yakalayamıyorum. Baykuşu besliyoruz, yiyecek veriyoruz. Komşular besliyor. Geceleri hep geliyor, hep görüyoruz. Öyle durmuş bekliyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:18 Kaynak: İHA

Marmaris, Yerel
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