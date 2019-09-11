Son Dakika Haberleri: Baymak ihracatını yüzde 50 artırdı
Son Dakika Ekonomi Haber

Baymak ihracatını yüzde 50 artırdı

1 saat önce

Özbekistan ve Rusya başta olmak üzere yeni pazarlardaki yeni fırsatlara odaklanan Baymak, sekiz ay içinde ihracatını dolar bazında yüzde 50 artırdı.

Baymak ihracatını yüzde 50 artırdı, System.String[]

Özbekistan ve Rusya başta olmak üzere yeni pazarlardaki yeni fırsatlara odaklanan Baymak, sekiz ay içinde ihracatını dolar bazında yüzde 50 artırdı. Baymak CEO'su Ender Çolak, ikinci yarıda da aynı ivmenin devam edeceğini söyledi.

Özbekistan, Baymak, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Udmurtya Cumhuriyeti'nde bir profesör, anadili unutulduğu için devlet binası önünde kendini yaktı
Türkiye Özbekistan ve Sudan'da maden arayacak Sarıyer'de su borusu patladı, sürücüler krizi fırsata çevirdi Rusya, İdlib'i 12 gün aradan sonra yine vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 13:46:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Baymak ihracatını yüzde 50 artırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]