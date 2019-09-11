Baymak ihracatını yüzde 50 artırdı
1 saat önce
Özbekistan ve Rusya başta olmak üzere yeni pazarlardaki yeni fırsatlara odaklanan Baymak, sekiz ay içinde ihracatını dolar bazında yüzde 50 artırdı.
Özbekistan ve Rusya başta olmak üzere yeni pazarlardaki yeni fırsatlara odaklanan Baymak, sekiz ay içinde ihracatını dolar bazında yüzde 50 artırdı. Baymak CEO'su Ender Çolak, ikinci yarıda da aynı ivmenin devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:00
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