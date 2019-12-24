Baymak'ın büyüme ivmesi 2020'de de devam edecek

Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, "Türk mühendislerinin de inovasyon sürecinde rol aldığı Premix Kombi Projesi'ni Türkiye'de üretiyoruz. Kasım ayı itibarıyla ülkemizde satışa başladık, şimdi dünyaya ihraç etme zamanı. Toplam ihracatın verdiği güçle 2020'de de büyüme ivmemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Baymak'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çolak, 2018'de olduğu gibi 2019'u da yüzde 27 büyüyerek 850 milyon TL ciroya ulaşarak kapatacaklarını bildirdi.

Bu büyümede, ısıtma sektöründe Avrupa'nın ilk 3 firmasından biri olan BDR Thermea Group'un Türkiye operasyonuna çıta atlatmasının ve cihazların akıllanmasıyla birlikte yaşanan dijital dönüşüm ve ihracat coğrafyasının büyümesinin önemli bir katkısı olduğunu belirten Çolak, "İşin asıl sırrı müşteri deneyiminde. Türk mühendislerin ve Baymak'ın yarattığı bu hikaye, dünyanın da iklimini değiştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır tüketicilerin güvenini kaybetmeden yola devam etmenin kolay olmadığını vurgulayan Çolak, "İşimiz sizi anlamak" diyerek bunu başardıklarını, işin sırrının da sağladıkları müşteri deneyimine bağlı olduğunu kaydetti.

Türkiye'de üretip dünyaya satıyor



Ender Çolak, 2019'da dolar bazında ihracatta yüzde 41 artış gerçekleştirdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İhracat rakamlarımız, Türk mühendislerin sınır ötesini de ısıttıklarını ortaya koyuyor. Yakın dönem hedefimiz, ihracat yaptığımız coğrafyayı genişleterek sunduğumuz müşteri deneyimini dünyaya taşımak. İhracatta önemli başarı hikayelerine imza atmayı da sürdürüyoruz. Özbekistan'da 10 bin konutluk toplu konut projesini biz ısıtıyoruz. Rusya'ya sattığımız kombilerde ise adetsel bazda 4 kat büyüdük ve 30 bin adede ulaştık. Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Ukrayna ve Moldova da önemli ihracat alanlarımızdan… Almanya'nın boyler, Fransa'nın katı yakıtlı kazan ihtiyacını biz karşılıyoruz. Rusya başta olmak üzere Doğu Bloku ülkelerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını Tepeören'de üretmeye başladık. Ayrıca, ABD için de boyler üretiyoruz. Baymak'ın, grubun üretim üssüne dönüştüğünü söyleyebiliriz."

12'si Türk 30 mühendis tarafından geliştirilen yeni nesil kombinin ise BDR'nin bulunduğu tüm ülkelerde yakın zamanda satışa sunulacağını bildiren Çolak, "Türk mühendislerinin de inovasyon sürecinde rol aldığı Premix Kombi Projesi'ni Türkiye'de üretiyoruz. Kasım ayı itibarıyla ülkemizde satışa başladık, şimdi dünyaya ihraç etme zamanı. Toplam ihracatın verdiği güçle 2020'de de büyüme ivmemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

"2020, müşteri deneyimi ile dijitalleşme konseptlerini birleştirdiğimiz bir yıl olacak"

Baymak CEO'su Çolak, sektörün gündeminde dijitalleşmeyle birlikte akıllı iklimlendirme çözümlerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teknolojideki dönüşüm, enerjiden de, maliyetten de tasarruf eden, karbon emisyonunu da azaltan çözümleri harekete geçiriyor. Bunun son dönem temsilcilerinin başında ısı pompası geliyor. Isı pompası yoğuşmalı kombiye göre ortalama yüzde 20'ye kadar daha avantajlı olabiliyor. Tasarruflu, çevreye duyarlı ve inovatif bir ürün olduğu için teşvik ediliyor. BDR Thermea Group, 2019'da ısı pompası cirosunda 100 milyon avroyu aştı. Baymak ise 2018 yılında ısı pompasından yaklaşık 3 milyon lira ciro yaparken, bu tutar 2019 yılında 7,3 milyon liraya yükseldi."

Akıllı ev teknolojilerinde aktif olmaya devam edeceklerini aktaran Çolak, "Sadece ürünlerimizi değil, başarımızın sırrı olarak gördüğümüz müşteri deneyimini de iyileştirmeye devam ediyoruz. Bu alanda da dijital çözümler üzerine çalışıyoruz. Web sitemiz üzerinden geliştirdiğimiz NPS ölçümlemesi, doğru ürüne yönlendirmek amaçlı geliştirdiğimiz tasarruf hesaplama araçları ve bilgilendirme videolarıyla müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet ve sürdürülebilir bir bağ sunuyoruz. 2020, müşteri deneyimi ile dijitalleşme konseptlerini birleştirdiğimiz bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.