Baymak'ın pandemide 6 aylık geliri 400 milyon TL'yi aştı - Son Dakika

Baymak'ın pandemide 6 aylık geliri 400 milyon TL'yi aştı

Baymak, ocak-haziran döneminde satış gelirlerini yüzde 8 artırarak 400 milyon TL'nin üzerine taşıdı.

Baymak, ocak-haziran döneminde satış gelirlerini yüzde 8 artırarak 400 milyon TL'nin üzerine taşıdı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de derinden hissedilen pandemi sürecinde büyümesini sürdürdü.

İlk yarı yıl mali performansını açıklayan Baymak, geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde 380 milyon TL olan satış gelirlerini, bu yılın aynı döneminde 409 milyon TL'ye yükseltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, mart ayından itibaren Türkiye'de derinden hissedilen koronavirüs pandemisinin tüm sektörlerde olduğu gibi iklimlendirmede de faaliyet ortamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Çolak, şunları kaydetti:

"Faaliyet ortamında görülen bozulmaya ve tüketici güveninde yaşanan düşüşe rağmen Baymak olarak bu dönemde büyümemizi sürdürdük. İlk 6 ayda satış gelirlerimizi yüzde 8'lik bir artışla 400 milyon TL'nin üzerine çıkardık. Son yıllarda kurduğumuz güçlü bayi yapılanmamızın yanı sıra müşteri deneyimine verdiğimiz önem ve bugüne kadar tüketicilerimizle kurduğumuz yakın bağ sayesinde bu zorlu dönemde de sürdürülebilir büyümemize devam ettik ve Baymak tarihinin en yüksek birinci yarıyıl cirosuna ulaştık."

Satış adetlerinde de geçtiğimiz yılın üzerine çıktıklarını belirten Çolak, "Genel olarak baktığımızda beş ana ürün grubumuzda da satışlarımızı artırdık. Kombide yüzde 2, klimada yüzde 8, panel radyatörde yüzde 5, termosifonda yüzde 14 büyümeyi başardık. Bunun yanında dünya iklimlendirme sektöründe her geçen gün güç kazanan doğal gazdan elektriğe geçiş trendinin Türkiye'deki öncü firması olarak ısı pompası pazarında, bu yılın ilk yarısında elde ettiğimiz yüzde 55'lik büyüme, bu alandaki büyüme vizyonumuzun en önemli göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Çolak, pandemi sürecinin, yılın ilk yarısında ısıtma ve soğutma sektörleri üzerinde de negatif bir etkisi olduğunu belirterek, söz konusu dönemde ısıtma tarafında yüzde 10, soğutmada ise yüzde 15'lik bir daralma yaşandığını kaydetti.

"Yıllık satış gelirinde 1 milyar TL seviyesini aşmak için çalışmaya devam ediyoruz"

Son dönemde gayrimenkul sektöründe başlatılan kampanyaları ve konut kredisi faizlerindeki düşüşle birlikte konut alımlarının da hız kazandığını belirten Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ivmeyle birlikte biz de yılın ikinci yarısında özellikle ısıtma pazarında bir iyileşme bekliyoruz. Soğutma pazarında ise pandemi sürecinin getirdiği alışkanlıklar, evde kalma sürelerinin uzaması, tatil döneminde yazlıkların ön plana çıkması gibi konular klima talebini artırıyor. Bununla birlikte hava sıcaklıklarının temmuz ve ağustos ayında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörüleri var. Tüm bu gelişmelerle birlikte soğutma pazarında farkın kapanabileceğini ve sektörün yılı 2019 ile aynı seviyede kapatabileceğini öngörüyoruz."

Çolak, pandemi sürecinin ilk gününden itibaren, tüm faaliyet alanlarında gerekli tüm önlemleri aldıklarını da kaydetti. Çalışan sağlığına azami önem göstererek üretime devam ettiklerini vurgulayan Çolak, "Biz bu sürecin en yoğun hissedildiği dönemlerde bile müşterilerimizin, bayilerimizin, servislerimizin yanında olmaya devam ettik. Nisan ayında yaptığımız değerlendirmede yıl sonu hedeflerimizi revize etmeyeceğimizi ama bu hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışacağımızı söyledik. Bugün de geçtiğimiz yıl sonunda koyduğumuz hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Baymak olarak toplam ciroda yüzde 30 büyümeyi öngörüyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda yıl sonunda Baymak tarihinde bir eşiği daha geçmek; yıllık satış gelirinde 1 milyar TL seviyesini aşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baymak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baymak'ın pandemide 6 aylık geliri 400 milyon TL'yi aştı - Son Dakika Ekonomi
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