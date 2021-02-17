Baymak'ın Stratejik Pazarlama Müdürü Ece Salihoğlu oldu - Son Dakika

Baymak'ın Stratejik Pazarlama Müdürü Ece Salihoğlu oldu

17.02.2021 09:43
Baymak'ın Stratejik Pazarlama Müdürü Ece Salihoğlu oldu, System.String[]

Baymak'ta Stratejik Planlama Müdürlüğüne Ece Salihoğlu getirildi.

Baymak'ta Stratejik Planlama Müdürlüğüne Ece Salihoğlu getirildi.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, Kasım 2017'den bu yana Baymak'ta pazarlama ve marka alanında başarılı çalışmalara imza atan Salihoğlu, yeni görevinde Baymak ve BDR Thermea Group'un diğer marka stratejilerinin belirlenmesinde ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonunda kilit rol üstlenecek.

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2013 yılında mezun olan Salihoğlu, yüksek lisansını 2014 yılında İngiltere'de Warwick Üniversitesi'nde Mühendislik İşletme Yönetimi alanında tamamladı.

Kariyer yolculuğuna öğrencilik yıllarında başlayan Salihoğlu, sırasıyla Biesterfeld International GmbH, Mercedes Benz-Türk AŞ, BSH Ev Aletleri San. ve Tic. AŞ ve BP Petrolleri AŞ'de stajyer olarak görev aldı.

Çalışma hayatına 2013-2014 yıllarında İngiltere'de Hollister Co'da Pazarlama Sorumlusu olarak devam eden Salihoğlu, yaklaşık 3 yıl boyunca Paşabahçe San. ve Tic. AŞ'de Stratejik Pazarlama alanında çeşitli görevler üstlendi .

2017 yılının kasım ayında Baymak'a Pazarlama ve Marka Uzmanı olarak katılan Salihoğlu, 2019 yılının ocak ayında Marka Yöneticiliğine atandı. Salihoğlu, Şubat 2021 itibarıyla görevine Stratejik Pazarlama Müdürü olarak devam edecek.

England, Baymak, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Baymak'ın Stratejik Pazarlama Müdürü Ece Salihoğlu oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısı: Bugün ülkemizde üretimi mümkün değil Üç kalecisi koronavirüse yakalanan Trabzonspor'da Başakşehir maçında kaleyi Kağan Moradaoğlu koruyacak Marketlerde yeni dönem! Nüfus ve satış sınırlandırılması gündemde Karın etkili olduğu İstanbul'da duyulan gök gürültüsü tedirginlik yarattı! Uzmanlar nedenini açıkladı Ozan Kabak, Leipzig maçındaki performansıyla maçın adamı seçildi Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü Hanife Gürdal eşinden boşanma sebebini gözyaşları içinde anlattı
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Önlemler ne zaman gevşer?" sorusuna yanıt: Kararları biz değil, Bilim Kurulumuz veriyor         
09:41
Restoran ve kafelere yapılacak ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak Restoran ve kafelere yapılacak ciro kaybı desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak         
09:20
İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti İstanbul'u etkisi altına alan kar, eziyete dönüştü! Trafik yoğunluğu %70'i geçti         
09:10
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Masada 13 vatandaşımızı şehit eden terör örgütünü bitirecek strateji de var         
08:28
Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 41 yaralı Son Dakika! Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 3 ölü 41 yaralı         
07:50
'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti         
00:35
Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak         
22:15
Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu         
20:30
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist         
16:48
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 09:51:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Baymak'ın Stratejik Pazarlama Müdürü Ece Salihoğlu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei