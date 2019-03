Baymak Yönetiminde Kadın Çalışan Oranı Fark Yaratıyor

Baymak, yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu bildirdi.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yenilikçi iklimlendirme markası Baymak, en son yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hane halkı iş gücü araştırması verilerine bakıldığında Baymak yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu Dünya Kadınlar Günü'nde açıkladı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Türkiye genelinde kadınların yönetimde yer alma oranının yüzde 17,3 iken bu oranın Baymak'ta yüzde 40,9 olduğunu kaydetti.



Baymak yönetimindeki kadınların, birbirinden farklı departmanları başarıyla yönettiklerini belirten Çolak, "Teknoloji üretirken bunu tüketiciye başarıyla ulaştırmak zor ve riskli bir adımdır. Bu noktada Baymak olarak ihracat, satış sonrası hizmetler, mali ve idari işler, finans, iletişim, insan kaynakları, marka ve risk yönetimi gibi önemli departmanlarda kadınlarımıza güveniyoruz ve onların yetkinlikleri ile başarıya ulaşıyoruz. Şirket geneline baktığınızda da üretimden yönetime kadar her alanda hep birlikte büyüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Baymak Satış Sorası Hizmetler Müdürü Betül Başkır da erkek egemen bir sektörde görev aldıklarını belirterek, bu kapsamda Baymak'ın her alanda kadınlara karşı gösterilen ön yargıların aksine destekleyen, teşvik eden ve verdiği değeri hissettiren bir kurum olduğunu kaydetti.



"Baymak'ta çalışanlar eşit koşullarda değerlendiriliyor"



Tamamı erkek 300'ün üzerinde yetkili servis, bin 500'ün üzerinde teknik personelin olduğu bir markada teknik birimde kadın yönetici olarak görev yapmanın çok alışagelmiş bir durum olmadığını ifade eden Başkır, Baymak'ın verdiği destek ve güven duygusu ile yıllardır görevinin başında olduğunu bildirdi.



İnsan Kaynakları Müdürü Esra Aktaş Çağlıyan ise Baymak içerisinde rol ve sorumlulukların her daim belli olduğunun bilgisini vererek, "Başarı için bedensel ve biyolojik farklılıklar değil akılcı, yaratıcı ve özgün çalışma disiplini önemlidir. Bu yüzden Baymak ailesinde kadın çalışan olmak bir zorluk değil, tüm ekibe dinamizm ve heyecan katıyor." ifadelerini kullandı.



Mali ve İdari İşler Direktörü Özlem Özer, Baymak'ta çalışanların cinsiyetine göre değil, niteliği, becerisi ve yetkinliklerine göre eşit koşullarda değerlendirildiğini kaydetti.



Sipariş Yönetimi ve Lojistik Müdürü Hülya Ermet, Baymak'ta iş hayatının şanslı kadınları olarak eşitlikçi politikalara sahip bir çatı altında olduklarını ifade ederek, amacın bu eşitlikçi yaklaşımını topluma yaymak olması gerektiğini, Baymak gibi büyük bir kurumun bu örnek davranışı toplumsal dönüşüm için çok önemli bir katkı sağladığını bildirdi.



Marka Yöneticisi Ece Salihoğlu da, Baymak'ta kadınların yaratıcı fikirleri ile sektöre ve iş yapış şekillerine farklı bir bakış açısı getirdiklerini belirterek, "Kurumumuz bünyesindeki pozisyonlar için kişiler yetkinliklerine göre cinsiyetten bağımsız olarak objektif bir bakış açısıyla değerlendiriliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

