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Bayrağı gören dalgalandırmak için denize atladı - Son Dakika

Bayrağı gören dalgalandırmak için denize atladı

30.08.2021 15:26

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Deniz Yıldızları Sualtı Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü kutlamak için Kerpe sahili açıklarında dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi açtı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Deniz Yıldızları Sualtı Sporları Kulübü üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü kutlamak için Kerpe sahili açıklarında dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi açtı.

Kerpe sahilinde denize açılan Kerpe Denizyıldızları Dalış Okulu, Zakharion Diving Center Spor Kulübü Derneği ve Düzce Dalış kulübü üyeleri denizin üstünde açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Karadeniz'in serin sularına taşıdı. Coşku içerisinde gerçekleşen organizasyona sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve çok sayıda tekne eşlik etti. Dalış kulübü üyeleri deniz yüzeyine açtıkları dev Türk bayrağı ve Atatürk resmi ile saygı duruşunda bulundu. Dalış kulübü üyeleri kıyıda bulunan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Büyük coşkuyla gerçekleşen programda vatandaşlar, denizin içine atlayarak Türk Bayrağı ve Atatürk resmini taşımaya eşlik etti.

"HER ŞEYİN YORGUNLUĞUNU ÜZERİMİZDEN ALIYOR"

Coşku içinde gerçekleştirilen törenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Dalış Hocası Sedat Türkmen, "Dünya liderimiz, dünyada girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş bir komutanımız, ilk cumhurbaşkanımız, atamız, Atatürk'ümüz bize 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı armağan etti. Biz de şu anki kuşaklar olarak yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz suda bayrak açarak. Halkımızın, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin aynı zamanda kaymakamımızın büyük desteği ile burada çok güzel etkinlik yapıyoruz. Her sene kendimizi geliştirerek bunu yaşatmak istiyoruz, gelecek kuşaklara aktarmak adına bu sene de çok güzel görüntülere şahit olduk. Bu görüntüler bu güne kadar yaptığımız her şeyin yorgunluğunu üzerimizden alıyor çok mutluyum, halkın da bu enerjisini gördükçe daha çok keyif alıyorum. Bayrağı görenlerin birleştiği bir nokta bu. Aslında her sene oluyor ama geçen senelerde pandemiden dolayı biraz sıkıntılar yaşadık, çok görkemli şeyler yapamadık. Bu içimizdeki bir özlem patlaması gibi oldu bu sene. Umarım seneye böyle pandemi gibi sorunlar yaşamayız, daha büyük şekilde kutlarız. Daha fazla geliştirmek için projelerimiz var daha fazla yapacağız bunu" dedi.

"ATAMIZIN BİZE ARMAĞAN ETTİĞİ EN BÜYÜK BAYRAM"

30 Ağustos Zafer Bayramının önemine dikkat çeken Alper Korkmaz, programın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, Atamızın bize armağan ettiği en büyük bayram. Bizler de Kerpe Denizyıldızları Dalış Kulübü olarak kaymakamlığımızın da müsaadesi ile burada böyle bir organizasyon düzenledik. Çocuklarımızla, ailelerimizle, bütün halkımızla bu bayramı kutlamak ne mutlu bize, ne mutlu Türk'üm diyene. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Keşke mikrofon müsaade etse de kalbimin sesini dinletebilsem size" diye konuştu.

(Aslı Aktaş Aksoy - Harun Yıldız/İHA)

Bayrağı gören dalgalandırmak için denize atladı
Bayrağı gören dalgalandırmak için denize atladı
Bayrağı gören dalgalandırmak için denize atladı
Bayrağı gören dalgalandırmak için denize atladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrağı gören dalgalandırmak için denize atladı - Son Dakika


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