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Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması
Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı.
Kaynak: AA
Merkez Bankası, Bağdat, Dünya, Irak, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › 'Dünya Değişiyor' paneli - Son Dakika
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