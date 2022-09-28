"Dünya Değişiyor" paneli - Son Dakika
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"Dünya Değişiyor" paneli

28.09.2022 09:46

Bayrak detayları Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı.

Bayrak detayları

Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip'in konuşması

Katılımcılardan detaylar BAĞDAT - Irak Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galip, başkent Bağdat'ta Rafideyn Diyalog Merkezi tarafından düzenlenen "Dünya Değişiyor" isimli panelde konuşma yaptı.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Bağdat, Dünya, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dünya Değişiyor' paneli - Son Dakika

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