BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

06.04.2022 14:49

ÇORUM'da, İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu.

ÇORUM'da, İskilip Kalesi'nde bayrak direği dikmek için kepçeyle kazı yapan ekipler, tarihi sarnıç kalıntısı buldu. Sarnıcın Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

İskilip ilçesinde belediye tarafından, sarp kayaların eteğindeki, Osmanlı dönemine tarihlenen İskilip Kalesi'ne büyük boyutlu Türk bayrağı dikmek için kepçeyle kazı çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışma sırasında tarihi kalıntıya rastladı ve çalışmaları durdurdu. 10 metre derinliğindeki, içinde taş duvar gibi kalıntıları olan tarihi yapının sarnıç olduğu öğrenildi. Sarnıcın, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilirken, Müze Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanları bölgede incelemelerde bulundu. (DHA)

BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI
BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu Arnavutköy'de aydınlatma direği yerinden koptu Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı Bilecik'te traktör aküsü ve elektrik direği çalan 2 şüpheli tutuklandı

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:43 Bakan Murat Kurum, ziyarette bulunduğu ailenin kalan ev taksitlerini üstlendi
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
13:58 Marmaray'a da zam geldi! En kısa taşıma ücreti 5.48 TL oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: BAYRAK DİREĞİ KAZISINDA TARİHİ SARNIÇ ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement