Son Dakika Haberleri: 'Bayrak hayrı'nda, harekata katılan askerler için dua edildi
Son Dakika Güncel 'Bayrak hayrı'nda, harekata katılan askerler için dua edildi

'Bayrak hayrı'nda, harekata katılan askerler için dua edildi

30 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde düğünlerde taşınan ipek bayrak bu sefer Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dalgalandı.

'Bayrak hayrı'nda, harekata katılan askerler için dua edildi, System.String[]

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde düğünlerde taşınan ipek bayrak bu sefer Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dalgalandı. İlçedeki 'Bayrak hayrı' etkinliğinde Mehmetçik için dua edilip, pilav ikramında bulunuldu.

Burhaniye ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızıklı mahallesinde düğünlerde Bayrak hayrı etkinliğinde taşınan ve özel olarak Bursa'da yaptırılan ipek bayrak, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için tekrar ellerde taşındı. Etkinlikte köylü kadınların hazırladığı etli pilav ve ayran vatandaşlara ikram edildi. Mahalle camiinde mevlit okunurken, imam Sami Dinçer de, Fırat'ın doğusuna düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dualar etti. Gençler, tekbirler eşliğinde bayrakları taşıdı.

Hayra katılanlara teşekkür eden bayraktar Hakan Kıraç, "Bursa'da bir ipek bayrak yaptırdık. Kızıklı köyünde düğünlerde bayrak çekiyoruz. Bu nedenle hayır düzenledik. Fırat'ın doğusundaki askerlerimiz için de dua ettik. Dualarımız askerlerimizle" dedi.  Nevin Erdoğan ise, "Askerimiz için toplandık. Vatanımız, milletimiz için toplandık. Askerimize dua bekliyoruz. Vatanımız, milletimiz sağ olsun. Askerimiz var olsun. Hepimizin yürekleri onlarla beraber" diye konuştu.


Barış Pınarı Harekatı, Burhaniye, Bursa, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:43 Kaynak: DHA
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