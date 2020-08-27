Bayrak için zirveye işte böyle tırmandılar - Son Dakika

Antalyalı profesyonel dağcılar, kayalık bölgedeki zirvede yıllar önce dalgalandırılan Türk Bayrağı'nın eskimiş, direğinin de fırtınadan yıkılmış olduğunu gördü. Zirveye çıkan dağcılar direği tamir edip yıpranan bayrağın yenisini göndere çektiler, altında da selam durup İstiklal Marşı'nı okudular.

Profesyonel dağcılar Bekir Çeliker ile Ozan Kuşçu, birlikte Toros Dağları 'nın eteğindeki Hurma Kayalıkları'na tırmanmak için yola çıktı. Can güvenliği açısından tehlikeli olan vadiden geçmeyi başardı, 1500 metre yükseklikteki kayalıkların zirvesine ulaştı. Burada, başka dağcı grupları tarafından yıllar önce dalgalandırılmış olan 3.5x7 metre ebadındaki 'Türk Bayrağı'nın yıpranmış, direğinin de kış aylarında şiddetli fırtınaya dayanamayıp devrilmiş olduğunu gördü. Dağcılar bu duruma çok üzülünce, kalabalık bir ekiple yeniden zirveye çıkarak direği ayağa kaldırmaya, bayrağı da yenilemeye karar verdi.13 KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULDUZirveden inen Bekir Çeliker-Ozan Kuşçu ikilisi, durumu dağcı arkadaşlarına anlattı, sponsor bulup direği tamir etmeyi ve 'Türk Bayrağı'nın da yenisini dalgalandırmayı planladı. Direk tamiri için gerekli olan araç-gereçler, ekleme yapmak, bayrağın rüzgara karşı direğin tepesinde sağa-sola dönerek dayanaklı hale getirilmesi için gerekli malzemeler ve altı ayda bir değiştirilmek üzere birkaç adet bayrak temin edildi. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Hurma Kayalıkları'na yeniden çıkılması için 13 kişilik tam donanımlı ekip oluşturuldu.TEHLİKELİ BİR YOLCULUK OLDUDağcılar Ferit Yavuz, Aynur Sorgun , Bekir Çeliker, Kemal Deniz , Esra Yıldız, Nurten Taşkesik, Semra Özmısır, Caner Ertosun, İpek Tunç, Birol Güneş, Lena Tetekina, Mehmet Emin Güven, Ozan Kuşcu, sabahın erken saatinde yeniden Hurma Kayalıkları'nın yolunu tuttu. Yürüyüş ve tırmanışlarını 'Türk Bayrağı'nı değiştirme heyecanıyla sürdüren dağcılar, canlarını tehlikeye atarcasına ve üzerlerindeki yüklü malzemeler ile birlikte sivri kayalıklar arasından geçip zirveye ulaşmayı başardı.BAYRAK YENİDEN GÖNDERE ÇEKİLDİEkip, zirvedeki şiddetli esen rüzgara karşı direnemeyip yan yatan, bazı yerleri kırılan, eğilen bayrak direğini beraberlerinde taşıdıkları malzemelerle düzeltti, bir de direğin tepesine dönerli bir L demir yerleştirdi. Boyanıp, doğrultulup tekrar ayağa kaldırılan ve eski yerine sabitlenen direk, fırtınadan bir daha zarar görmemesi için gergi telleriyle kayalıklara tutturuldu, Türk Bayrağı'nın yenisi göndere çekildi, dalgalanan bayrak altında bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.'YORULDUĞUMUZA DEĞDİ'

Görevlerini yerine getiren dağcı gruba liderlik yapan Bekir Çeliker, "Zirveye büyük bir heyecanla yürüyüp, tehlikeli olan vadiden geçtik, sivri kayalara tırmanarak yolumuza devam ettik. Çünkü üzerimizde taşıdığımız ulusumuzu temsil eden ay-yıldızlı Türk Bayrağı' vardı, onu zirvede göndere çekecektik. Dağcılık kurallarına uyarak zirveye ulaşmayı başardık. Burada şiddetli rüzgarla karşılaştık. Hepimiz rüzgara göğüs gererek canla-başla çalıştık, bayrağımızın yenilenmiş haliyle direğinde yeniden dalgalanmasını sağladık. Çabalarımız yorulduğumuza değdi. Ekip arkadaşlarıma duyarlılık ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.