"Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya ölümünün 47. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden, "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya, ölümünün 47. yılında mezarı başında anıldı.

Karşıyaka Mezarlığı'nda Arif Nihat Asya için düzenlenen anma törenine, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri ile farklı illerden gelen derneklerin üyeleri katıldı.

Arif Nihat Asya, bayraklarla donatılan kabri başında edilen dualarla anıldı.

Çukurova Oğuz Boyları Derneği Başkanı Mehmet Hayati Özkaya, burada yaptığı konuşmada, "Bayrak" şiirinin ilk kez Adana'da, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 5 Ocak 1940'da okunduğunu söyledi.

Asya'nın, 17 yıl boyunca Adana'daki çeşitli liselerde öğretmenlik yaptığını belirten Özkaya, "1950'de 19. Dönem TBMM'de Seyhan milletvekili olarak görev yapan Arif Nihat Asya adeta Adana'yla bütünleşmiştir." dedi.

Özkaya, Arif Nihat Asya'yı ölümünün 47. yılında anmak ve Adanalıların vefasını göstermek için "Adana Kardeş Kültür Dernekleri Platformu" olarak anma törenine katıldıklarını ifade ederek, Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Platform üyeleri daha sonra Adana'dan getirdikleri toprakları, Arif Nihat Asya'nın kabrine koydu.