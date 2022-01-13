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Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enes'e Diyarbakır polisinden anlamlı hediye - Son Dakika

Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enes'e Diyarbakır polisinden anlamlı hediye

13.01.2022 10:12
Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enes'e Diyarbakır polisinden anlamlı hediye

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sık sık polisleri ve Türk bayrağını çok sevdiğini belirten 6 yaşındaki Miran Enes Gül'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sık sık polisleri ve Türk bayrağını çok sevdiğini belirten 6 yaşındaki Miran Enes Gül'e sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Gül'ün, ailesine, öğretmenine ve arkadaşlarına her fırsatta Türk bayrağına ve polislere olan sevgisini anlatması üzerine babası Abdulkadir Gül, durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yetkililere iletti.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın oluşturduğu, özel harekat, yunus, çevik kuvvet ve trafik şubesinden polislerin yer aldığı ekip, Enes'in eğitim gördüğü Şirinler Anaokuluna gitti.

Türk bayrakları ve kucaklarındaki hediyelerle sınıfa giren polisleri karşılarında gören çocuklar, şaşkınlık ve sevinç yaşadı. Getirdikleri Türk bayrağını öperek Enes'e teslim eden ekipler, hediyeleri de tüm sınıfa dağıttı.

Sürprizden büyük mutluluk duyan Gül, "Polisler iyi insanlar çünkü suçluları yakalıyorlar. Onları ve bayrağımızı çok seviyorum. Babam da mesaj atmıştı ve bayrak istemiştik. Onun için buraya geldiler. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Abdulkadir Gül de oğlunun polislere ve Türk bayrağına büyük sevgi duyduğunu, polislerle tanışmayı çok istediğini dile getirerek, bunun için CİMER üzerinden yetkililerle iletişime geçtiğini belirtti.

Gül, oğluna yapılan sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru da çocukların vatan ve bayrak sevgisiyle büyümesinin kendileri için çok önemli olduğunu aktararak, "6 yaşındaki Miran Enes anne ve babasına polisleri çok sevdiğini, bizimle tanışmak istediğini söylemiş. Ailesi de CİMER üzerinden talepte bulundu. Emniyet Müdürümüz de böyle bir sürpriz yapmamızı istedi. Hediyelerimizi ve bayrağımızı alıp sınıfında onu ve arkadaşlarını ziyaret ettik. Bu bizi de çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Diyarbakır, Enes Gül, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enes'e Diyarbakır polisinden anlamlı hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrak sevgisiyle bilinen minik Enes'e Diyarbakır polisinden anlamlı hediye - Son Dakika
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