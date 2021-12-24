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Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: "Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı" - Son Dakika

Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: "Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı"

24.12.2021 19:19

Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: "Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı" Antalya'da 25 metre yüksekliğindeki Papaz Kayası'na tırmanarak eskiye Türk bayrağını değişrdikten sonra falezlerde mahsur kalan Abdullah Kederli, "Eski bayrağın orada böyle...

Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: "Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı"

ANTALYA - Antalya'da 25 metre yüksekliğindeki Papaz Kayası'na tırmanarak eskiye Türk bayrağını değişrdikten sonra falezlerde mahsur kalan Abdullah Kederli, "Eski bayrağın orada böyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak aldım ve tırmandım oraya. Ekipmanım olmadığı için inerken biraz korktum. Sağ olsunlar deniz polisi ve itfaiyemiz yardıma koştular" dedi.

Olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi altındaki falezlerde meydana geldi Abdullah Kederli (38), falezlerden ayrı bir şekilde su içinde bulunan Papaz Kayası'ndaki direkteki yıpranmış Türk bayrağını fark etti. Bunun üzerine yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki kayaya Kederli, bayrağı değiştirmeyi başardı. Üzerinde şort ve tişörtle kayaya çıkan genç, aşağı inemedi. Gencin mahsur kaldığını gören arkadaşı Gökhan Tuğrul durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri falezlerden kayanın bağlantılı olduğu noktaya iniş yaptı ve daha sonra bir er kayaya tırmanmaya başladı. Şiddetli rüzgar nedeniyle üşüyen genç kayanın üzerindeki çalının yanına yatarak soğuktan korunmaya çalıştı.

İtfaiye ve deniz polisinden film gibi operasyon

Kayaya tırmanan itfaiye eri mahsur kalan kişinin yanına ulaştı. İtfaiye eri üşüyen gence hemen üzerindeki kazağını çıkarıp giydirdi. Kılavuz ipin hazırlanmasının ardından güvenlik yeleği takılan genç, kayalık alandan yavaş yavaş indirildi. Çok üşüdüğü gözlemlenen genç deniz botuna alınarak, hemen battaniye verildi.

"Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istedi"

Kederli'nin arkadaşı Gökhan Tuğrul, "Bayrağın eski olduğunu düşünerek çıkmış. Bayrağı yenilemek için oraya çıkıyor, yanında da bayrak getirmiş. Sonra da inemedi. Milli duygularıyla bayrağı değiştirmek istiyor. Oradan inemeyeceğini düşünerek itfaiyeyi aradım. İlk defa çıkmış oraya, bilseydi çıkmazdı" dedi.

Sağlık durumu iyi

Sağlık durumu iyi olduğu gözlemlenen Abdullah Kederli Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Çalışmaları kalabalıkta seyir teraslarından meraklı bakışlarla izledi. İtfaiyenin çalışması ve gencin kaya üzerindeki hareketleri drone ile de görüntülendi.

"Gönlüm razı olmadı"

Kaleiçi Yat Limanına deniz polisi tarafından botla getirilen Kederli, direkten söktüğü eski bayrakla açıklamalarda bulundu. Kederli, "Eski bayrağın orada böyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı. Yeni bayrak aldım ve tırmandım oraya. Ekipmanım olmadığı için inerken biraz korktum. Sağ olsunlar deniz polisi ve itfaiyemiz yardıma koştular" diye konuştu.

Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı
Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı

YORUMLAR
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Muratpaşa, Antalya, İtfaiye, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: 'Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrak sevgisiyle çıktığı falezlerde mahsur kalan adam: "Eski bayrağın öyle dalgalanmasına gönlüm razı olmadı" - Son Dakika
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