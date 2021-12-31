Dağın zirvesini tırmanıp yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdiler - Son Dakika

IĞDIR'da görevli polis memuru Taner Telli ile öğretmen Ümit Sönmez, bölgenin en sarp ve zorlu dağlarından olan Tekeli'nin zirvesine tırmanıp, yıpranan Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Tuzluca ilçesinde polis memuru Taner Telli ile öğretmen Ümit Sönmez, 2 bin 560 rakımlı Tekeli Dağı'nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağını yenisiyle değiştirmek için tırmanış yaptı. Yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından zirveye ulaşan Telli ve Sönmez, yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi. O anları cep telefonuyla kayda alan Telli ve Sönmez, görüntüleri, "Karanlıklar ardından bir şafak çıkar ve o şafaktan bir hilal dalgalanır. Nice yiğitlerin uğrunda can verdiği şerefli bayrak, sen hep yükseklerde zirvelere layıksın" sözleri ile sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.