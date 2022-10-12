Sivas 3. sayfa haberi... Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Sivas 3. sayfa haberi... Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı

12.10.2022 13:25

Sivas 3. sayfa haberine göre Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandıSİVAS Sivas'ta öğrenciler arasında çıkar bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı, yaralı öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı

SİVAS Sivas'ta öğrenciler arasında çıkar bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı, yaralı öğrencilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre olay Karşıyaka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre lisede çıraklık eğitimi alan öğrenciler arasında bayrak tartışması yaşandı. Bir öğrenci, masaya dökülen suyu kitaptan koparttığı üzerindeki Türk Bayrağı bulunan sayfa ile silmek istemesi üzerine başlayan tartışma da M.A. sınıf arkadaşları M.C.A.K.ve M.Ç.'yi (17)yaraladı. Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı öğrencilerden M.C.A.K.'nin(16), hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. M.A. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas 3. sayfa haberi... Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas 3. sayfa haberi... Sivas'ta öğrenciler arasında çıkan bayrak tartışmasında bıçaklanan 3 öğrenci yaralandı - Son Dakika
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