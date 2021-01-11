Okullardaki bayrak törenine evlerinin balkonundan eşlik ettiler - Son Dakika

Okullardaki bayrak törenine evlerinin balkonundan eşlik ettiler

Okullardaki bayrak törenine evlerinin balkonundan eşlik ettiler
Son Güncelleme: 11.01.2021 11:08

Okullardaki bayrak törenine evlerinin balkonundan eşlik ettilerADANA'da okul bahçelerinde düzenlenen bayrak töreninde okul yöneticileri, personel ve çevre esnafı saygı duruşunda bulunup hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Okullardaki bayrak törenine evlerinin balkonundan eşlik ettiler

ADANA'da okul bahçelerinde düzenlenen bayrak töreninde okul yöneticileri, personel ve çevre esnafı saygı duruşunda bulunup hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar da milli marşa eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, yapılan yazılı açıklamayla her pazartesi sabahı ve her cuma akşamı okul bahçelerinde bayrak töreni yapılacağı bildirildi. Salgın koşulları nedeniyle bir süredir yan yana okunamayan İstiklal Marşı'nın sesleri bugün tüm ülkede duyuldu. Öğrenci ve öğretmenler canlı dersler öncesinde de ekran başında milli marşı söyledi. Seyhan ilçesindeki İsmet İnönü İlkokulu'nda da yönetici ve çalışanlar saat 10.00'da Türk bayrağını göndere çekip saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Törene, okul çevresindeki esnaflar ve evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da eşlik etti.

Kaynak: DHA

İstiklal Marşı, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okullardaki bayrak törenine evlerinin balkonundan eşlik ettiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okullardaki bayrak törenine evlerinin balkonundan eşlik ettiler - Son Dakika
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