"Bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri - Son Dakika

Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef'in açıklaması
Filistinlilerin Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşması
Yürüyüşten detaylar GAZZE - Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği "bayrak yürüyüşüne" karşı gösteri düzenlendi. Gazze kentinde toplanan Filistinliler, Filistin bayrakları ve "bayrak yürüyüşü" karşıtı pankartlar taşıdı.
Kaynak: AA
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