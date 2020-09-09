Bayrakbilim ve Türk Bayraklı Müzesi, Şentop'un katılımıyla açıldı - Son Dakika

Bayrakbilim ve Türk Bayraklı Müzesi, Şentop'un katılımıyla açıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dokuz Eylül Üniversitesi Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Bayrakbilim ve Türk Bayraklı Müzesi, Şentop'un katılımıyla açıldı, System.String[]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dokuz Eylül Üniversitesi Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hoter de katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde açılan pek çok farklı bayrakların sergilendiği Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Şentop, "Bayrakbilim Müzesi aslında Türkiye'de ilk defa bayrakla ilgili olarak düşünülmüş bir faaliyet. Ayrıcalıklı bir yeri var. Hem yakın tarihimizde çok önemli tanımlamalar mevcut. Bayrak; milletimizin üretmiş olduğu değerlerin bir özetidir. Bu müzenin bizim tarihimizi yaşatacak bir imkan sunacağını ve önemli bir mekan olacağını düşünüyorum. Bayrak sadece bizim için değil tüm milletler için önemlidir. Fakat bizim bayrağımıza atfettiğimiz kıymet, tüm milletlerin atfettiği değerlerden daha üstün. Bizim için bayrak tüm milletlerin bayraklarına vermiş olduğu değerden çok daha fazladır. Bu müze bizim için özel bir yer tutuyor. Müze, tarihimizin gençlere aktarılması konusunda önemli bir fonksiyon olacaktır" dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Kösger ise, müzenin anlamına dikkat çekerek, "İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun yıldönümünde böyle bir müzenin açılışını anlamlı buluyorum. Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde böyle bir müzenin açılmasından büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.HOTER: GELECEKTE DE DİK DURACAĞIZAçılışta konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hoter de müzenin geçmiş ve gelecek arasında bir köprü kuracağını dile getirerek, şöyle konuştu: "Müzemizde geçmiş ile gelecek arasında köprü kuracak, çocuk ve gençlerin vatan sevgisini pekiştirecek pek çok milletin bayraklarına da yer verdik. Müzemizde bayrak biliminin akademik çalışmaları da bulunuyor. 15 Temmuz gecesinde elimizde bayraklarla FETÖ unsurlarına karşı nasıl dik durduysak gelecekte de beraberliğimizin karşısında yer alan ihanet şebekelerinin karşısında durmayı sürdüreceğiz."

Konuşmalar sonrasında müze kapısında kurdele kesim töreni yapıldı.


Dokuz Eylül Üniversitesi, Mustafa Şentop, TBMM, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrakbilim ve Türk Bayraklı Müzesi, Şentop'un katılımıyla açıldı - Son Dakika

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