BAYRAKLARLA DONATILAN BARBAROS BULVARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

Havadan dronla yapılan çekimlere martılar ve kargalar da eşlik etti.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)- 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beşiktaş, Barbaros Bulvarı kırmızı beyaza büründü. Görsel şölen oluşturan manzara havadan görüntülendi. Çevrede bulunan martı ve kargalar ise çekim boyunca drone eşlik etti.

Beşiktaş, Barbaros Bulvarı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donandı. Görsel şölen oluşturan manzara havadan görüntülendi. Drone ile yapılan çekimler sırasında çevrede bulunan martılar da drone eşlik etti. Meraklı gözlerle drone izleyen martılara bir süre sonra çevrede bulunan kargalar da katıldı. Drone eşlik eden martı ve kargalar daha sonra oradan uçarak uzaklaştı.