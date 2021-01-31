Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu - Son Dakika

Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu

31.01.2021 15:50

Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu Sivas'ta vatandaşların 3 saatte yaptığı, Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu Sivas'ta vatandaşların 3 saatte yaptığı, Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu.

Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu

Sivas'ta vatandaşların 3 saatte yaptığı, Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu

SİVAS - Sivas'ta vatandaşların 3 saatte yaptığı, Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu.

Sivas'ta yoğun yağışın etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kar, vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasını unutturdu. Kent merkezi Buhara Caddesi üzerinde bulunan Polat apartmanında yaşayan vatandaşlar da karın keyfini kardan adam yaparak çıkarttı. Apartman sakinleri, 3 saatte cadde üzerine 2 metre boyunda kardan adam yaptı. Vatandaşlar, yaptıkları kardan adamı Sivasspor ve Türk bayraklarıyla donattılar. Sivasspor atkısı da takılan kardan adam görünümüyle dikkat çekti. Vatandaşlar, ilgi odağı olan kardan adamla fotoğraf çekindi.

Kardan adamı 3 saatlik çalışmayla yaptıklarını belirten Neşat Gülmez, "İlimize geceden itibaren güzel bir şekilde kar yağmaya başladı. Uzun zamandır böyle kar yağmıyordu. Akşamdan güzelce kar eğlencemizi yaptık. Sabah kalktığımızda Cafer abimiz kardan adam yapmaya başlamıştı. Bizde ailelerimizle toplandık, aşağı indik ve bu kardan adamı yaptık. Yaklaşık 3 saat sürdü, 4 kişi yaptık. Çocuklarda yardım etti, herkesi saysak 15 kişi olur. Görenlerin ilgisini çekti, izleyen ve fotoğraf çekinen var. Kardan adamımızı Sivasspor ve Türk bayraklarımızla donattık" dedi.

Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu
Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu
Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu
Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu

Sivasspor, Sivas, Türk, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya'da Navalny protestolarında gerilim tırmanıyor! Polis arabasını ateşe verdiler 2 çocuk babası müzisyen Erdem Topuz maddi sıkıntıya dayanamadı! Sobadan kovayı çıkartıp odada bekleyerek intihar etti Almanya'da mRNA aşısından hayatını kaybeden yaşlılardan birinin son sözleri ortaya çıktı: Cildim griye döndü Sunucu bile kulaklarına inanamadı! DEVA Partili başkandan canlı yayında skandal küfür Sosyal medyada infial yaratan video! Sakarya'da 3 çocuk uyuşturucu kullanırken görüntülendi Hollanda'daki korona protestolarında kan donduran görüntü: Polisin tazyikli suyla vurduğu kadının kafatası çatladı Dondurucu soğuğa aldırış etmeden 40 derece sıcaklıktaki 'doğal jakuzide' eğleniyorlar Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil
Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti Erzurumspor, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti         
15:36
Kısıtlama gününde 30 kilometrelik kovalamaca! Polis, şüpheliyi başından vurdu Kısıtlama gününde 30 kilometrelik kovalamaca! Polis, şüpheliyi başından vurdu         
15:03
Husumetlisi ile bir kadını vurduktan sonra kaçan firari, teslim olmak yerine kendi canına kıydı Husumetlisi ile bir kadını vurduktan sonra kaçan firari, teslim olmak yerine kendi canına kıydı         
14:24
Sokak ortasındaki drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajeri gözaltına alındı Sokak ortasındaki drift görüntüleri sosyal medyaya yansıyan ünlü futbol menajeri gözaltına alındı         
13:46
PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan PKK'da çözülme devam ediyor! Karayılan'dan "Kaçanları vurun talimatı"         
12:57
Baskın yapılan kumarhanenin girişindeki 'maskesiz girilmez' tabelası pes dedirtti Baskın yapılan kumarhanenin girişindeki 'maskesiz girilmez' tabelası pes dedirtti         
12:43
Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu Boş aracı görenler telefona sarıldı! İntihar eden polisin cansız bedeni ağaçlık alanda bulundu         
11:02
Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu Başakşehir'de tartıştığı kadını zorla otomobile bindirmek isteyen kişiye çevredekiler engel oldu         
10:21
Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı Jigolo çetesine operasyonda adaylarla yapılan görüşmelerde kullanılan not ortaya çıktı         
08:32
Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı         
07:57
Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor         
07:54
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti         
15:39
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 15:59:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayraklarla donatılan kardan adam ilgi odağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei