Bayraklı A.Ş işçileri, toplu iş sözleşmesine aykırı uygulamaları protesto etti - Son Dakika

Bayraklı Belediyesine bağlı Bayraklı A.Ş çalışanı bir grup işçi, şirkette toplu iş sözleşmesine aykırı işlemler yapıldığını ileri sürerek tepki gösterdi.

DİSK Genel-İş Sendikası 6 No'lu Şube üyesi yaklaşık 100 işçi, şirket binası önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan DİSK Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube Sekreteri Muhsin Akıcı, Bayraklı A.Ş çalışanlarının yaklaşık 2 aydır sözleşmeye aykırı, hukuksuz uygulamalara maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Sorunların çözümünü beklediklerini aktaran Akıcı, şöyle dedi:

"Toplu sözleşme ile kazanılan pirim haklarımızın geriye dönük kısmının hala ödenmemiş olması, izin kullanırken ya da izin ücretimizi talep ederken yaşanan sıkıntılar, bununla birlikte terfi bekleyen işçilerimizin terfileri ile ilgili çalışmaların savsaklanması, kadın üyelerimizin çalıştıkları iş kodları dışında işlerde çalıştırılmaya zorlanması, sendika temsilcilerine sendika yöneticilerine ve üyelerimize yönelik tehdit ve hakaretlere işçilerin iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında aldığı iş kıyafetlerinin eksik verilmesi gibi birçok konuda sıkıntılar yaşanmaktadır."

Sorunların çözülmesi için diyalog yollarının tükendiğini kaydeden Akıcı, kendilerine örgütlü güçlerini kullanmaktan başka bir yol bırakılmadığını söyledi.

Akıcı'nın sözlerine işçiler, slogan atarak destek verdi.