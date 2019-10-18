Bayraklı akıllı kent olacak

Toplantıda akıllı kent, enerji üretimi ve 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' projeleri gibi konular görüşüldü.

Geleceğin Bayraklı'sını inşa etmek için harekete geçen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bu kapsamda Siemens Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Hakan Özdemir ile bir araya geldi. Ortak projelerin ele alındığı toplantıda, ilçenin geleceğine doğrudan etki edecek projelerle ilgili iş birliği olanakları konuşuldu. Buna göre, Bayraklı'nın, akıllı kent uygulamasında pilot bölge olabileceği belirtildi. Akıllı kent projesiyle, kamu ihtiyaçlarının çağın gereksinimlerine uygun olarak karşılanabilmesi için etkin bir şehir yönetimi kurulabileceği, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde yaşam kalitesinin arttırılabileceği ifade edildi. Siemens'in, Bayraklı Belediyesine güneş enerjisi panelleri kurarak, belediyenin kendi enerjisini üretmesinin de sağlanabileceği belirtildi. Siemens'in ayrıca, Bayraklı'nın 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' vizyon projesinin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili de birlikte çalışılabileceği vurgulandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı'nın var olan potansiyelinin gün yüzüne çıkarılması için çalıştıklarını vurguladı. Hazırladıkları vizyon projelerle Bayraklı'yı marka kent haline getirmek istediklerini kaydeden Başkan Sandal, şöyle devam etti: "Siemens ile teknolojik alanda iş birliği planlıyoruz. Alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek, doğa dostu enerjiyi özendirmek için güneş panelleri kurmayı hedefliyoruz. Bunu hayata geçirirsek belediyemizin tüm enerjisi yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş olacak. Uzun vadede diğer birimlerimizin de enerjisini bu yolla sağlamayı düşünüyoruz. Aynı şekilde akıllı kent uygulaması için de iş birliği yapmak istiyoruz. Böylece bürokrasiyi azaltarak, daha katılımcı ve şeffaf bir belediyecilik anlayışını yerleştireceğiz. Tüm bunların yanında, Siemens'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' vizyon projemize de partner olması ile ilgili görüşüyoruz."

Akıllı kent nedir?

Akıllı kent, kısaca, sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için teknolojinin kentlere uygulanması olarak tanımlanabilir. Uygulanan teknolojik çözümlerden en çok vurgulananlar; su yönetimi, temiz ve yenilenebilir enerji, akıllı trafik kontrolü, şehir içi hareketlilik, e-devlet, kablosuz internet erişilebilirliği ve atık yönetimi ile ilgili çözümler olarak sayılabilir. Akıllı kentlerin vizyonu kentliyle bütünleşen, vatandaşların isteklerini, mevcut ve potansiyel sorunlarını zamanında ve yerinde tespit eden, problem önceliklerini objektif kriterlerle belirleyen, şeffaf, katılımcı ve üretken belediyeciliği öne çıkarmaktır.