Bayraklı Baba Türbesi'nde bayramda ziyaretçi yoğunluğu - Son Dakika

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde binlerce Türk bayrağıyla donatılan Bayraklı Baba Türbesi'nde, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

"Bayraklı Baba" olarak anılan Karacabey'in türbesi, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki ilçede Fener Tepesi'nin Hamzakoy bölgesine bakan kısmında yer alıyor.

Ziyaretçilerden Emine Arslan, İstanbul'dan akrabalarını ziyaret etmek üzere Çanakkale'ye geldiklerini söyledi. Arslan, tarihi alanları gezerken türbeye de uğrayıp dua ettiklerini dile getirdi.

Ayşegül Ersay da buraya ilk kez geldiğini ve çok etkilendiğini anlattı.