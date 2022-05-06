Bayraklı 'baharı' coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Bayraklı 'baharı' coşkuyla karşıladı

Bayraklı \'baharı\' coşkuyla karşıladı
Son Güncelleme: 06.05.2022 17:13

Bayraklı Belediyesi, baharın habercisi Hıdırellez'i Doğançay'da düzenlenen şenlikte coşkuyla kutladı.

Spor müsabakaları, açılan stantlar, müzikli eğlenceler, gösteriler, konserler ve danslarla renkli görüntülere sahne olan şenliğe yüzlerce vatandaş katıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Baharın habercisi Hıdırellez hepimize bolluk, bereket getirsin" dedi.

GÜN BOYU BAHAR ŞENLİĞİ

Bayraklı Belediyesi'nin bu yılki Hıdırellez coşkusuna Doğançay Mahallesi ev sahipliği yaptı. Gün boyunca süren etkinlikler kapsamında köy meydanına stantlar kuruldu. Bowling, basketbol ve penaltı atışları ile çuval yarışmaları düzenlendi. Eğlenceli aktiviteler yüzlerce çocuğu bir araya getirdi. Bayraklı Belediyesi Halk Oyunları Roman Ekibi'nin gösterileri ise izleyenlerin beğenisini kazandı. Tahta bacak, maskot, jonglör, palyaço ve Roman Orkestrası eşliğinde Hıdırellez Korteji gerçekleşti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da yürüyüşe yüzlerce Bayraklılı ile birlikte katıldı. Başkan Sandal'a CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.

KONSERLERE YOĞUN İLGİ

Etkinlikler kapsamında akşam saatlerinde ise; Erkut Özkan ve Bahar Almaç konser verdi. Gecenin finalinde halk müziğinin sevilen sanatçısı Ali Ekber Eren sahne aldı. Ünlü sanatçı, sevilen türkülerini Bayraklılılar için seslendirirken, yüzlerce vatandaş kendisine eşlik etti. Şenliğe katılanlar gün boyu doyasıya eğlenmenin keyfini yaşadı.

'DOĞANÇAY' BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Anadolu'da her anne-baba tüm iyi dileklerini önce Hızır ile dile getirir. Dualara Hızır ile başlanır. Yılda bir defa buluştukları söylenir Hızır ile İlyas'ın. Sonra da bu buluşma bahar bayramı olarak kutlanır ve bu, kadim kültürümüzün bir parçasıdır. Bugün bu amaçla sizinle bir araya gelmek tarihsel mirasımızın da en güzel örneklerinden birini gösteriyor. Böylesine güzel bir etkinlikte sizinle olmak bizi de mutlu ediyor. Doğançay bizim göz bebeği mahallelerimizden bir tanesi. Güzel günlerdehep birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Bayraklı 'baharı' coşkuyla karşıladı - Son Dakika


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