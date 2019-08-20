BAYRAKLI BAYRAKLI'DA ORMAN YANGIN+
1 saat önce
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:39 Kaynak: DHA
'in Bayraklı
ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Bugün saat 17.30 sıralarında, Bayraklı'daki Seyirtepe yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi ile söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine de yakın olan ve kuru otların da tutuşmasıyla büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
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